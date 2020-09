Bologna, 24 settembre 2020 - Douglas Costa per Ousmane Dembelè. La stampa spagnola ha sganciato questo rumor sul mercato di Juventus e Barcellona, che sarebbero pronte ad intavolare uno scambio alla pari tra il brasiliano e il francese. Entrambi avrebbero bisogno di cambiare aria per rilanciare le proprie carriere, anche se i bianconeri tentennano. Paratici preferirebbe monetizzare dalla cessione di Costa, ma se non dovessero giungere offerte interessanti questo scambio potrebbe concretizzarsi nelle ultime ore di questa sessione di mercato.



In uscita rimane anche Daniele Rugani. Il centrale piace in Premier League, in particolare al Manchester City, al Newcastle e al Leeds. La valutazione oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro, la Juve non farà sconti a nessuno. Resta il problema Khedira: il tedesco è fuori dal progetto ma non vuole rescindere il contratto in scadenza nel 2021.



INTER, CANDREVA ALLA SAMP - Antonio Candreva lascia l'Inter a titolo definitivo. L'esterno ha firmato un triennale con la Sampdoria, che lo ha annunciato quest'oggi. Ivan Perisic è corteggiato da PSG e Manchester United, ma nessuna delle due ha avanzato offerte allettanti per Marotta. Passi avanti nella trattativa tra Genoa e nerazzurri per l'approdo in Liguria di Ranocchia. In entrata piace Milenkovic, valutato 45 milioni di euro; se dovesse partire Skriniar, i meneghini potrebbero fare un tentativo con la Fiorentina.



MILAN E NAPOLI, CESSIONI IN CORSO - Lucas Paquetà è di troppo nella rosa del Milan. Maldini lavora per ridurre la minusvalenza per il brasiliano: il Lione fa pressing, i rossoneri attendono che i francesi cedano qualcuno così da sfruttare per il centrocampista del Diavolo il tesoretto racimolato.



Kalidou Koulibaly è entrato nel mirino del Liverpool. Sadio Manè, compagno in nazionale del centrale del Napoli, sta provando a fare da intermediario e convincere il senegalese a trasferirsi in Premier League.



ALTRI AFFARI - Bastos ha rifiutato l'Al Shabab. La Lazio è al momento bloccata e non può procedere con l'operazione per riportare in biancoceleste Hoedt. Godin ha svolto le visite mediche con il Cagliari e firmerà a breve il suo contratto con i sardi. El Yamiq lascia il Genoa per passare al Valladolid.



