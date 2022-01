Bologna, 31 gennaio 2022- Stop alle trattative: alle ore 20 si è chiusa ufficialmente la sessione invernale del calciomercato che ha regalato diversi grandi colpi alle squadre della Serie A. Anche nelle ultime ore i club si sono mossi alla ricerca del rinforzo perfetto e gli innesti più importanti restano ancora una volta quelli della Juventus. Nel corso del pomeriggio i bianconeri hanno annunciato di aver acquistato a titolo definitivo Zakaria fino al 2026, per 4.5 milioni di euro. In difesa Massimiliano Allegri ha accolto Federico Gatti per 10 milioni, ma il difensore classe '98 resterà in prestito al Frosinone fino alla fine di questa stagione.

Tutte le trattative

Per quanto riguarda le uscite, la Juve non ha salutato soltanto Bentancur e Kulusevski, ma ha ceduto anche Ramsey ai Rangers in prestito con diritto di riscatto. Si è rinforzata anche l'Atalanta che ha chiuso l'accordo con il Parma per il prestito di Valentin Mihaila, attaccante classe 2000 che potrà essere riscattato alla fine di questa stagione. Il Sassuolo invece ha chiuso l'affare Luca Moro: il giovane attaccante di proprietà del Padova passerà ai nerovedi, ma prima concluderà questo campionato con la maglia del Catania. Per il Torino arriva Demba Seck dalla SPAL, per un totale di circa 5 milioni di euro.



Anche la Lazio è riuscita a mettere a segno un colpo in questa sessione di calciomercato. Proprio nei minuti che precedono il gong i biancocelesti hanno depositato il contratto di Jovane Cabral, attaccante capoverdiano proveniente dallo Sporting Lisbona in prestito con diritto di riscatto. Per liberare un posto nel reparto più avanzato Lotito ha salutato Muriqi, passato ufficialmente al Maiorca. La Salernitana chiude il mercato con l'arrivo di nuovi giocatori, tra i quali Radovanovic: il centrocampista ha rescisso proprio oggi il suo contratto con il Genoa e vestirà la maglia granata fino al 2023.

