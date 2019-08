Bologna, 19 agosto 2019 - Non sembra avere fine la massiccia campagna acquisti del Cagliari in questo calciomercato. L'ultimo colpo in ordine di tempo è il ritorno in Sardegna di Luca Pellegrini, giocatore acquistato dalla Juventus: il terzino era arrivato a Torino appena qualche settimana fa, come contropartita tecnica all'interno dell'affare che ha portato Spinazzola alla Roma. Per lui i bianconeri hanno accettato una richiesta di prestito fino alla fine della stagione e il suo arrivo è stato ufficializzato dai sardi proprio oggi, con un altro dei video particolari che hanno accompagnato le presentazioni dei giocatori in questo mercato.

"Alexa, ci sono novità sui rossoblù?" 🤔 pic.twitter.com/PCdOZXv9XB — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 19 agosto 2019

Anche l'Inter prova a chiudere un altro colpo. I nerazzurri infatti restano sulle tracce di Cristiano Biraghi della Fiorentina che ha già dato il consenso al trasferimento a Milano. Le due parti sono a lavoro da giorni per trovare un accordo soddisfacente: in particolare, i Viola chiedono in cambio il cartellino di Dalbert, che a sua volta però vorrebbe ritornare al Nizza. La fumata bianca per la trattativa non dovrebbe essere lontana. Per quanto riguarda la questione Icardi resta viva la pista che porta a Napoli, dato che nelle ultime ore la moglie-agente Wanda Nara ha espressamente dichiarato che non andrà al Monaco, che intanto aveva offerto circa 60 milioni di euro più cinque di bonus per l'argentino.

Continuano invece le uscite per la Roma che sta lavorando ancora sull'addio di Gregoire Defrel. Su di lui già da tempo è forte l'interessamento del Saint-Etienne, ma i giallorossi attendono anche le proposte di Sassuolo e Sampdoria, i due club della Serie A a cui piace il giocatore.