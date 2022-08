Mercato Serie A, le trattative calde: Napoli stringe su Raspadori, Rabiot verso lo United

8 agosto 2022 - Giovanni Carnevali , ad del Sassuolo , ha confermato le voci che vorrebbero Giacomo Raspadori a un passo dal Napoli . Il dirigente neroverde ha ammesso che la trattativa non è semplice, ma che il giocatore vuole competere in una big. L'affare, se andrà in porto, lo farà nel corso dei primi giorni di questa settimana : l'attaccante, quindi, potrebbe essere a disposizione di Spalletti già per la prima giornata di campionato. Domani Salvatore Sirigu svolgerà le visite mediche con i partenopei e occuperà il ruolo di secondo portiere. Come titolare, invece, si alzano le quotazioni di Keylor Navas , che ha scavalcato Kepa del Chelsea.

Juve, proposto Depay. Rabiot verso Manchester

La Juventus continua la ricerca di un vice-Vlahovic . Il Bologna ha chiuso le porte per Arnautovic e l'Atletico Madrid ha tolto dal mercato Morata , apparso in forma smagliante anche nell'amichevole di ieri contro i bianconeri. Le possibilità che sia Memphis Depay il prescelto per Allegri si sollevano notevolmente: potrebbe rescindere con il Barcellona e liberarsi a zero , inoltre il suo ingaggio di 5 milioni di euro sarebbe a portata delle casse della Vecchia Signora. Adrien Rabiot , nel frattempo, è molto vicino al Manchester United , che ha l'accordo con la società torinese per un trasferimento da 18 milioni di euro. Procede spedita la trattativa per Filip Kostic , per il quale sono previsti ulteriori contatti in queste ore.

Le altre trattative

Alexis Sanchez ha risolto il suo contratto con l'Inter. La Lazio ha ufficializzato Provedel dallo Spezia e la Sampdoria Villar , in prestito con diritto di riscatto dalla Roma. Caldo l'asse Torino-Bologna : ai granata piacciono Orsolini e Barrow , valutati rispettivamente 12 e 15 milioni; ai felsinei interessano Izzo e Verdi , che assieme costerebbero circa 20 milioni di euro. Infine, la Fiorentina spinge per Nedim Bajrami dell'Empoli: possibile uno scambio con Benassi o Nastasic .



