Kostic alla Juve, incognita Skriniar per l'Inter. Mercato Serie A, le ultime novità

Bologna, 9 agosto 2022 - Il mercato della Juventus è letteralmente bollente . La Vecchia Signora sta accelerando su tutti i fronti, durante questa settimana che porterà all'inizio del campionato di Serie A . Il primo rinforzo richiesto da Allegri arriverà nelle prossime ore: Cherubini , infatti, ha chiuso con l'Eintracht Francoforte per Filip Kostic , esterno mancino ventinovenne. Il serbo arriverà per 15 milioni di euro più 3 di bonus. Il vice-Vlahovic potrebbe essere stato trovato in Memphis Depay . Il Barcellona libererebbe a zero l'olandese, al quale i bianconeri offrirebbero un contratto biennale : novità arriveranno, anche in questo caso, tra domani e dopodomani. In uscita c'è Adrien Rabiot , corteggiato dal Manchester United . Secondo quanto riporta la stampa inglese, i Red Devils potrebbero arrivare ad offrire una cifra superiore ai 20 milioni di euro, bonus compresi. Il giocatore sta riflettendo sulla destinazione. Non può partire, invece, Moise Kean . L'attaccante ha un altro anno di prestito da trascorrere a Torino e la Juve lo potrà vendere solamente dopo averlo riscattato, per 28 milioni di euro, dall' Everton . Nessun club, finora, si è fatto avanti con offerte di questo calibro.

Milan, c'è Onyedika. Inter, Skriniar a rischio

Il Milan potrebbe affondare il colpo per Raphael Onyedika del Midtjylland . Centrocampista classe 2001, interessa molto a Maldini e rientra nel budget dei rossoneri, con i danesi che richiedono 7 milioni di euro per una eventuale cessione. Per il reparto arretrato si cerca un'accelerata per Diallo del Psg.

L' Inter attende un'offerta da circa 15 milioni di euro del Chelsea per il giovane Cesare Casadei . I nerazzurri, di fronte a tale cifra, potrebbero vacillare. Il Psg , intanto, non ha abbandonato Milan Skriniar : la trattativa sembra essere in una fase interlocutoria e sempre i Blues potrebbero sfruttare il momento. Il club londinese potrebbe mettere sul piatto 70 milioni di euro.

Le altre trattative

La Roma ha ceduto a titolo temporaneo Carles Perez al Celta Vigo. Il Napoli saluterà nelle prossime ore Fabian Ruiz , che andrà al Paris. Meret, saltata la trattativa con lo Spezia, è in cerca di un altro club per evitare di fare tribuna fino alla scadenza del contratto, prevista nel 2023. De Laurentiis avrebbe offerto Ounas al Sassuolo, da inserire nella trattativa Raspadori : secco no dei neroverdi, con i quali ballano ancora 10 milioni di differenza per la punta. La Fiorentina potrebbe annunciare il rinnovo di Milenkovic in questa settimana. Il Manchester United ha abbandonato la pista che portava a Marko Arnautovic , che rimarrà al Bologna . Nikola Vlasic del West Ham spinge per trasferirsi al Torino. Il Monza ha formulato un'offerta di 2,5 milioni per il prestito oneroso di Petagna , con un obbligo di riscatto fissato intorno ai 15 milioni. Galliani avrebbe anche richiesto Rovella in prestito alla Juventus . La Salernitana ha l'accordo con la Sampdoria per Candreva e andrà all'assalto per Maggiore dello Spezia. I granata hanno preso, intanto, Tonny Vilhena dall'Espanyol.



