Mercato Serie A: maxi operazione Roma-Atalanta. Bremer, si inserisce la Juve

16 luglio 2022 - Una maxi-operazione di mercato potrebbe incendiare l'asse Roma-Bergamo. I giallorossi e l'Atalanta starebbero ragionando su uno scambio tra quattro giocatori: Luis Muriel e Mario Pasalic verso la capitale, Stephan El Shaarawy e Carles Perez verso la Lombardia. Un affare senza dubbio complicato da mandare in porto, che però potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Ai capitolini, inoltre, è stato proposto Wijnaldum, in uscita dal Paris Saint-Germain. L'ostacolo resta l'ingaggio di 10 milioni di euro, assolutamente proibitivo per la Roma.

Inter, incontro per Bremer. Milan, si allontana Sanches

L'Inter ha richiesto al Torino un incontro per parlare di Bremer. L'inserimento della Juventus, infatti, potrebbe complicare le cose ai nerazzurri, con Marotta che vuole bruciare sul tempo i bianconeri. La Vecchia Signora attende la cessione di De Ligt al Bayern Monaco per affondare il colpo e sarebbe disposta ad offrire un ingaggio superiore a quello dei meneghini. Il club milanese dovrebbe mettere sul piatto un'offerta da 30 milioni di euro, più il giovane Cesare Casadei. Il Milan, intanto, ha rivolto la propria attenzione su Douglas Luiz dell'Aston Villa. Si allontana sempre di più la pista che porta a Renato Sanches, il quale è vicino a vestire la maglia del Psg.

Napoli, acquistato Ostigard

Il Napoli ha concluso la trattativa con il Brighton per Leo Ostigard, che lunedì dovrebbe essere in Italia per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. La pista che porta a Deulofeu, invece, per il momento non decolla. In uscita c'è Petagna, che ha l'accordo con il Monza per un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di 15 milioni. Come sostituto piace Armando Broja del Chelsea, ma il nome più fattibile è quello del Cholito Simeone.

Le altre trattative

La Fiorentina spinge per Lo Celso, con il Tottenham che chiede 20 milioni di euro. L'Hellas Verona ha ufficializzato Henry dal Venezia, mentre il Bologna ha salutato Svanberg, ceduto al Wolfsburg. Al Sassuolo interessa Gianluca Busio del Venezia, ma prima servirà cedere un centrocampista, con Frattesi sempre nel mirino della Roma. La Sampdoria punta Aramu, sul quale c'è anche l'Empoli. Il Lecce ha proposto un prestito al Genoa per Maksimovic. Infine, il Monza ha offerto 10 milioni per Caprari, ritenuto però incedibile.



