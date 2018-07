Milano, 26 luglio 2018 - Nel giorno della compilazione dei calendari prosegue il calciomercato di Serie A.La Lazio piazza il colpo e il sostituto di Felipe Anderson, volato al West Ham, è Joaquin Correa. Il calciatore argentino giunge in biancoceleste dal Siviglia per una cifra di 16 milioni più 3 di bonus. La società cara a patron Lotito, altresì, porta a casa anche l’ex centrocampista della Fiorentina Milan Badelj.



L’Inter, a grandi falcate, si avvcina a Sime Vrsaljko. L’Atletico Madrid ha aperto all'ipotesi di un prestito oneroso a 8 milioni e un diritto di riscatto a 17 milioni. AAA terzino cercasi: è questo il cartello esposto in casa Napoli. I nomi che orbitano intorno al club partenopeo sono due, Santiago Arias e Youssouf Sabaly. Per il primo c’è già l’accordo con il PSV Eindhoven (11,5 milioni agli olandesi), però, nelle ultime ore si è deciso, su input di Ancelotti, di dare precedenza al secondo, di proprietà del Bordeaux. Decisive saranno le visite mediche che il calciatore senegalese dovrà effettuare al ginocchio dopo l’infortunio subito durante i Mondiali. In caso di rassicurazioni si chiuderà per lui e non per il calciatore colombiano del PSV. Inoltre, i campani sono sempre alla ricerca di un terzo portiere e l’indiziato numero uno è il messicano Guillermo Ochoa dello Standard Liegi.



Movimenti in mezzo al campo per la Sampdoria. I bliucerchiati sono ad un passo dal ritorno di Pedro Obiang: la trattativa con il West Ham dovrebbero chiudersi intorno ai 10 milioni. Restando nel centro nevralgico del campo, la Roma è ai saluti con Maxime Gonalons. Sul centrocampista francese è forte l’interesse del Crystal Palace, pronto a mettere sul piatto 10 milioni. Da ricordare che Monchi lo scorso anno spese 5 milioni per strapparlo al Lione. Protagonista assoluto nel 2-0 (doppietta per lui) della Juventus sul Bayern Monaco nella International Champions Cup, Andrea Favilli si appresta a trasferirsi al Genoa. Il giovane attaccante (classe 97), infatti, alla fine della tournée negli Usa dei bianconeri sarà a disposizione di Davide Ballardini: alla Juventus 8 milioni e il diritto di recompra.









di ROBERTO FRANCESCO MAFFIA