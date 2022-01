Roma, 14 gennaio 2022- Per la Lazio non c'è nessun acquisto in vista, ma sulle uscite Lotito continua a lavorare senza sosta. Con l'indice di liquidirà ancora bloccato, i biancocelesti devono attendere di fare cassa prima di piazzare qualche colpo e al momento l'unico giocatore pronto a lasciare la capitale è Muriqi. L'attaccante è arrivato in Italia nell'estate del 2020 per ricoprire il ruolo di vice-Immobile, ma le sue prestazioni non hanno mai convinto la dirigenza. L'offerta più convincente per lui resta quella presentata dal West Bromwich Albion che ha messo sul piatto circa 10 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo.

Tutte le trattative di oggi

Nuove ufficialità invece per il Genoa che si rinforza anche nel reparto più arretrato. I rossoblù hanno annunciato l'arrivo in prestito di Calafiori dalla Roma che resterà in Liguria fino alla fine di questa stagione, sperando di trovare più continuità e minuti in campo. Giornata importante anche per il Venezia, alla ricerca di grandi nomi per assicurarsi un posto nella prossima Serie A: i lagunari puntano in alto e oggi hanno reso noto l'acquisto di Nani, ex Manchester United che ha deciso di rimettersi in gioco dopo un anno di inattività. Per lui si tratta della seconda esperienza nel nostro campionato, dove ha già vestito la maglia della Lazio. Nella lista di Zanetti c'è anche un attaccante e il nome più quotato resta quello di Solbakken, attaccante del Bodo che qualche mese fa ha fatto male alla Roma in Conference League.

Tempo di cessioni per la Juventus, dove la situazione più calda è quella che riguarda il rinnovo di Dybala: il contratto dell'argentino scadrà alla fine della stagione ed è possibile che i bianconeri lo lasceranno andare via a parametro zero. Su di lui c'è soprattutto l'Inter, ma la situazione è in continua evoluzione. Arthur al contrario potrebbe lasciare Torino prima della fine di questa sessione di mercato, con l'Arsenal in forte pressing per il brasiliano, con il quale ha già l'accordo. La Juve però vuole prima trovare un sostituto.