Bologna, 24 agosro 2021 - Miralem Pjanic tornerà quasi certamente a giocare in Italia. Il centrocampista del Barcellona ha le valigie pronte e tutte le offerte ricevute provengono dalla Serie A. In pole tra le sue preferenze c'è la Juventus, che è però una pista che si è raffreddata dopo l'approdo in bianconero di Locatelli. Le altre opzioni sono il Napoli, con Spalletti che avrebbe telefonato al bosniaco, la Fiorentina e un ritorno alla Roma. Dalla Spagna comunque sono certi: Pjanic lascerà la Catalogna per rientrare nel Bel Paese.

Tutte le trattative di oggi



L'Atalanta ha ufficializzato Zappacosta, che arriva dal Chelsea. Pietro Pellegri ha ottenuto l'idoneità dopo le visite mediche e domani firmerà col Milan; i rossoneri stanno stringendo anche per Bakayoko. Salta lo scambio tra Roma e Torino per Diawara e Mandragora: il giallorosso avrebbe rifiutato di trasferirsi in granata. Il Napoli cerca di resistere all'assalto del Marsiglia per Ounas, che piace molto a Spalletti. Il Genoa ha ottenuto il sì di Fares, che si trasferirà dalla Lazio. Fumata bianca tra Inter ed Empoli per il trasferimento in prestito secco di Pinamonti in Toscana.



