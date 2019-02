Senza colpo finale. Si è chiusa ieri la sessione invernale del calciomercato ma, come spesso accade, è mancato il classico tassello dell’ultima ora: tanti movimenti ma tutti di modesta fattura, visto che i club si erano mossi con largo anticipo. Questa rimarrà come quella di Piatek, del ritorno in Italia dei vari Muriel, Gabbiadini, Okaka, Soriano e Sansone e del profilo basso mantenuti da tutte le grandi, Milan esclusa. La Juventus, preso in emergenza Caceres, ha pensato più ad incassare che altro (40 i milioni arrivati da Sturaro, Benatia e Audero); invisibili Napoli e Roma, l’Inter ha preso Cedric solo per via delle condizioni fisiche precarie di Vrsaljko e la Lazio si è accontentata di Romulo. La palma di regina del mercato di gennaio, senza dubbio, spetta al Milan targato Elliott. Qui sotto le nostre pagelle sul mercato di gennaio appena concluso.

JUVENTUS: VOTO 5. Difesa scoperta senza Benatia

Medhi Benatia è stato lasciato partire per il Qatar con troppa leggerezza, proprio mentre la Juventus perdeva Bonucci per una distorsione alla caviglia rimediata lunedì scorso contro la Lazio. L’infortunio di Chiellini di mercoledì a Bergamo apre l’emergenza totale nella retroguardia bianconera, impensabile fino a poche settimane fa e preoccupante in ottica 20 febbraio, quando i bianconeri affronteranno l’Atletico Madrid. Intanto l’arrivo di Caceres mette una pezza, ma l’inedita coppia con Rugani non fa dormire sonni tranquilli, con un Barzagli che rientrerà solo a fine febbraio, un De Sciglio-centrale bocciato totalmente dall’esame Atalanta e il ‘no’ del Parma per Alves. Arriverà a giugno Ramsey a parametro zero dall’Arsenal: sicuri che non sarebbe servito da subito?

NAPOLI: VOTO 6. Fermare Allan il vero affare

Fosse per il Napoli, il mercato di gennaio avrebbero anche potuto non farlo: la società partenopea infatti è stata alla finestra e il massimo dell’impegno semmai l’ha profuso per trattenere Allan, inseguito con tanti soldi e promesse importanti dal Psg. De Laurentiis è stato convincente, per ora il pericolo è scampato. Questo fa passare in secondo piano però un secondo aspetto: Ancelotti ha una ottima rosa, ma per sognare serve qualcosa di più. La società non ci ha creduto.

INTER: VOTO 6,5. Il futuro è Godin. Perisic: bene così

All’avvio del calciomercato di gennaio sembrava che l’Inter non dovesse acquistare nessuno. L’infortunio di Vrsaljko ha aperto un "buco" a destra coperto con un’operazione low cost, ma che ha portato un nazionale portoghese in rosa come Cedric. Aver trattenuto Perisic potrebbe rivelarsi una buona scelta. Preso anche il giovane portiere Brazao, ma il vero colpo è Godin a parametro zero. L’uruguaiano arriverà solo a luglio, quando la fine del settlement agreement dovrebbe scatenare operazioni di portata non indifferente.

MILAN: VOTO 8. Spesi 70 milioni per colpi super

Gli innesti di Paquetà e Piatek hanno innalzato il tasso tecnico della squadra, che aveva un disperato bisogno di piedi buoni, cer- vello fino e fame di vittorie. È mancato l’esterno offensivo di centrocampo, che sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma non va dimenticato che Gattuso avrebbe soprattutto voluto un giocatore come Paredes in mediana; perché è lì che, in questo momento, la corta appare coperta. Oggettivamente, però, a memoria non si ricorda una squadra italiana capace di spendere oltre 70 milioni in una sessione invernale di mercato.

ROMA: VOTO 5. Nessun rinforzo per Di Francesco

Dopo il mercato dell’ultima estate ci si attendeva almeno qualche colpo per rimediare alle evidenti difficoltà tecniche della squadra, per investire i premi arrivati col passaggio del turno di Champions League e per consentire alla squadra di portare a casa almeno un quarto posto per l’anno prossimo. Pallotta e Monchi non hanno fatto quasi nulla, il patron in particolare nell’ultimo giorno si è limitato ad attaccare Di Francesco per la debacle della squadra a Firenze.

ATALANTA: VOTO 6. Bloccati tutti i pezzi pregiati

La vittoria più grande è stata non aver ceduto i pezzi pregiati: "In questo mese abbiamo fatto un grande sforzo per trattenere i giocatori più forti" ha ammesso il presidente Percassi. In compenso è arrivato dalla Fluminense il difensore classe ‘98 Ibañez. Centrale moderno, capace di giocare la palla e molto grintoso. A Bergamo troverà grande competizione, ma in prospettiva può essere un bel colpo. È rimasto a Bergamo il polacco Reca, mentre chi è andato via (Rigoni su tutti) non era considerato fondamentale per una squadra che viaggia a gonfie vele.

FIORENTINA: VOTO 7. Muriel e 2 colpi in prospettiva

Corvino ha lavorato per il presente (Muriel) e per il futuro, con gli acquisti degli empolesi Traorè e Rasmussen. Un’azione ad ampio raggio iniziata nei primi giorni di gennaio con il rientro del colombiano in Italia per dare maggiore classe e fantasia all’attacco viola. I risultati sono sotto gli occho di tutti: Muriel ha sempre segnato, regalando a Chiesa maggiorlibertà di azione. Traorè e Rasmussen sono colpi in prospettiva di notevole spessore, così come il polacco Zurkowski. Via gli esuberi: Eysseric, Thereau e Diks.

SASSUOLO: VOTO 6. Saluti al Boa. Lancio Demiral

Boateng non poteva essere trattanuto, visto che la chiamata era del Barcellona: non è arrivato Ferreyra, quindi De Zerbi dovrà puntare tutto su Babacar e sull’esperienza diMatri, per rimediare al vuoto che il Boa lascia in attacco. In difesa Demiral è un investimento in stile Sassuolo su un prospetto interessante, per il resto Carnevali e Rossi si sono limitati ad un mercato conservativo, anche perché la classifica dice che non servivano rivoluzioni.

SPAL: VOTO 6. Viviano serviva Carta Jankovic

Viviano dà sicurezza alla retroguardia ed è un giocatore di esperienza e carisma che serviva. Bel colpo del ds Vagnati. Murgia in teoria lo è altrettanto e Regini dovrebbe sostituire Djorou, possibilmente garantendo più minutaggio e sostanza. Jankovic è un bel prospetto: ha la tecnica di Suso, da spendere come trequartista alle spalle delle punte. Il mercato può considerarsi sufficiente: fosse riuscito il colpo Defrel, la Spal avrebbe meritato anche un bel 7 ma l’infortunio di Caprari ha bloccato tutto. In attacco manca qualcosa.

EMPOLI: VOTO 6. Sfuggito Bani. Cessioni ottime

Tante operazioni in entrata e uscita. Ottime le cessioni, che frutteranno quasi 30 milioni di euro (Traore e Rasmussen, tra l’altro, resteranno fino a giugno) mentre Zajc al Fenerbache ha fruttato anche l’intero cartellino di Ucan. Restano però le incognite sui nomi in entrata, alcuni dei quali sono delle vere e proprie scommesse. Soprattutto in difesa l’Empoli non è riuscito a centrare il principale obiettivo che era Bani, ma spera nel giovane Dell’Orco e nella scommessa Nikolaou.

BOLOGNA: VOTO 5. La forza è solo di Sansone

Ieri la chiusura non ha riservato i colpi che la piazza si aspettava, dopo le promesse del patron Saputo: dopo il suo arrivo, Mihajlovic ha ricevuto soltanto Edera e Lyanco dal Torino, due giovani che il tecnico serbo ha richiesto perché li conosce bene. I rossoblù cercavano anche un esterno difensivo, ma Basta ha chiesto la luna e il nuovo tecnico ha preferito puntare sulla rivalutazione di Mbaye. Così alla fine i colpi restano quelli di Soriano e Sansone, già piazzati all’inizio del mercato.