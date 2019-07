Bologna, 29 luglio 2019- Potrebbe essere una settimana caldissima per Fiorentina e Roma, pronte a ridare vita a un calciomercato un po' sottotono. A far scattare la reazione a catena ci sarebbe l'interesse dei giallorossi per German Pezzella, individuato come possibile rinforzo per la difesa di Fonseca. I vola però hanno colto la palla al balzo e per rendere competitivo l'attacco hanno chiesto uno scambio alla pari con Patrik Schick che proprio a Firenze potrebbe trovare l'ambiente ideale per tornare finalmente ai ritmi di un tempo.

Fra i due club ci sarebbe già una certa intesa, resa ancora più dolce dal recentissimo arrivo nella capitale di Jordan Veretout: proprio il francese potrebbe essere la chiave di volta per far decollare definitivamente l'operazione e accontentare le due parti con uno scambio che potrebbe davvero giovare a entrambe. Come se non bastasse poi, la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni anche per quanto riguarda il cartellino di Gregoire Defrel, valutato dalla Roma circa 16 milioni di euro. Su di lui però si è fatto sentire forte anche l'interessamento del Cagliari che renderebbe questa trattativa un po' più complicata.

Nell'altra sponda della capitale, quella della Lazio, si fanno invece i conti con il calciomercato in uscita. Uno dei giocatori che lascerà quasi sicuramente la squadra è Wallace, profilo che piace davvero tanto al Wolverhampton. Jorge Mendes, procuratore del difensore, sarebbe quasi arrivato a trovare un accordo definitivo con gli inglesi, disposti ad accontentare le richieste dei biancocelesti che ruotano attorno ai 67 milioni di euro. Ma non è tutto, dato che anche un suo compagno di reparto potrebbe seguirlo in Premier League: si tratta di Bastos, corteggiato dal Watford nelle ultime ore. In questo caso però la Lazio valuterà una sua cessione soltanto dianzi a un'offerta importante, di sicuro superiore ai 10 milioni di euro.