Bologna, 7 gennaio 2022- Roma e Napoli parlano inglese: entrambi i club oggi hanno accolto i nuovi rinforzi Maitland-Niles e Tuanzebe, entrambi provenienti dalla Premier League. I giallorossi hanno già potuto salutare l'esterno, atterrato questo pomeriggio a Ciampino e che potrebbe essere utilizzato addirittura nella prossima partita di campionato contro la Juventus. Gli azzurri dovranno invece attendere, perché il contratto è già stato depositato in Lega, ma il difensore è tornato in Inghilterra per espletare alcune pratiche prima del trasferimento nel nostro campionato.

Tutte le notizie di oggi

Si rinforza anche il Genoa che oggi ha annunciato l'acquisto di Kelvin Yeboah, attaccante proveniente dallo Sturm Graz. L'attaccante italiano classe 2001 è arrivato per circa 6.5 milioni di euro e potrebbe diventare una delle sorprese più belle del girone di ritorno, dato che in Austria ha già segnato 11 gol in 18 giornate e ha potuto festeggiare la grande crescita con la convocazione nell'Italia Under 21. Per quanto riguarda i giocatori in uscita ci sono alcune novità: il Siviglia ha messo gli occhi su Orsolini, per il quale hanno già presentato un'offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto che non è stata ancora accettata dal Bologna. La Juventus invece lavora all'uscita di Ramsey che piace al Crystal Palace.

Tra le squadre più attive c'è sempre la Fiorentina che oggi ha abbracciato Piatek, arrivato in città per svolgere la prima parte delle visite mediche. L'attaccante completerà l'iter domani e poi verrà presentato ufficialmente come nuovo rinforzo dai viola che però monitorano sempre con attenzione la situazione legata a Julian Alvarez: sull'argentino c'è sempre forte l'interesse dell'Inter e del Milan, ma il suo futuro non è ancora deciso. La Lazio invece segue Bajrami, autore di un gol nel pareggio per 3-3 contro l'Empoli, anche se i due club potrebbero trovare adesso l'intesa per il trasferimento a titolo definitivo per la prossima estate.

Leggi anche - Roma, Maitland-Niles è il primo acquisto di gennaio