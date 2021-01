Bologna, 8 gennaio 2021 - L'Inter piomba su Felipe Caicedo. I nerazzurri si sono inseriti nella corsa per l'attaccante della Lazio, mettendo sul piatto 7 milioni di euro. Pellè, ora svincolato, rimane sullo sfondo ed è seguito anche dalla Juventus, dal West Ham e da qualche club degli Emirati Arabi. Vecino sembra destinato a rimanere a Milano.



Il Napoli cederà Fabian Ruiz quest'estate. Lo spagnolo ha richiesto un sostanzioso adeguamento per rinnovare il proprio contratto, ma De Laurentiis non sembra disposto ad accontentarlo. I partenopei cercheranno di monetizzare il più possibile.



La Roma ha praticamente definito l'arrivo di Montiel dal River Plate per una cifra attorno ai 7 milioni di euro. L'Atalanta potrebbe cedere Mojica, che dovrebbe andare al Girona.

