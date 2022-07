Mercato Napoli, Giuntoli: "Dybala un'opportunità sfumata. Mertens? Mai dire mai"

Napoli, 18 luglio 2022 - A chiusura del ritiro di Dimaro non potevano mancare le parole di Cristiano Giuntoli, l'uomo mercato di un Napoli che nelle ultime ore ha visto scivolare via il sogno Paulo Dybala: poco male per il ds, al lavoro su diversi fronti.

Koulibaly via senza rimpianti

Il primo, il più urgente, è quello per trovare un degno sostituto di Kalidou Koulibaly: la pista principale conduce a Kim Min-Jae, per raggiungere il quale tuttavia la strada è piuttosto impervia. "E' un calciatore bravo, che stiamo seguendo così come altri: per ora non posso dire di più, se non che stiamo effettuando le dovute valutazioni e che, nonostante tutto, resto fiducioso". Insomma, tra le righe si intuisce che potrebbe essere proprio il sudcoreano il prossimo colpo del Napoli, che invece ha salutato definitivamente il sogno Dybala. "Col passare del tempo abbiamo pensato a lui come un'ipotesi plausibile: al di là di qualche colloquio con il suo entourage, non si è rivelata tale né per noi né evidentemente per lui". Decisamente più dolorosa, soprattutto sul piano affettivo, la rinuncia a Koulibaly. "Ci aveva già detto di non voler rimanere: nonostante questo, abbiamo provato fino alla fine a trattenerlo. Niente da fare, ma il Napoli, che andrà avanti comunque più forte di prima: non so - continua Giuntoli - se apriremo un nuovo ciclo o meno, ma di sicuro saremo competitivi". In attesa di sorprese dal mercato, una arriva direttamente dalla sala stampa di Dimaro, dove molti, per fare il punto finale sul ritiro trentino, si attendevano Luciano Spalletti: la spiegazione di questa scelta societaria arriva direttamente dal ds. "Ci sono troppe situazioni aperte e volevamo dare informazioni corrette: inoltre preferiamo che il mister si concentri sul campo".

Colpo di scena Mertens?

Tra le piste più calde potrebbe esserci quella che conduce a Gerard Deulofeu. "Di sicuro sarebbe più congeniale al nostro 4-3-3 rispetto a Dybala: vedremo un po' le opportunità che ci riserverà il mercato". Tra esse sembra escluso un possibile ritorno di fiamma per Dries Mertens. O forse no. "Lui è un capitolo a parte per noi di cui si occupa direttamente il presidente: è quindi difficile prevedere cosa possa succedere". Presidente un po' sparito dai radar di Dimaro: una vera e propria stranezza. "Lo vedo molto coinvolto e impegnato su diversi fronti: è spesso in albergo perché occupato". Chissà se il patron è intento a risolvere anche la spinosa questione Fabian Ruiz. "Stiamo parlando spesso con il suo entourage: il ragazzo intanto è molto sereno".

