Calciomercato, il Milan non molla De Ketelaere e Ziyech. Romagnoli al passo d'addio

Milano, 9 luglio 2022 – Dopo gli annunci dei riscatti di Florenzi e Junior Messias, continua a bollire a fuoco lento il mercato del Milan. Non è ormai più un mistero che la priorità dei rossoneri sia almeno un rinforzo sulla trequarti. In cima alla lista dei desideri del Milan c’è il giovane Charles De Ketelaere che il Bruges valuta circa 35 milioni. I rossoneri in prima battuta ne hanno messi sul piatto 25 ma sono pronti ad alzare l’offerta forti anche del gradimento del giocatore che non ha preso parte all’amichevole giocata dal club belga contro il Copenaghen. Per il Milan resta però aperta anche la pista che porta ad Hakim Ziyech del Chelsea. Anche in questo caso il giocatore gradisce e non poco la destinazione rossonera ma non c’è ancora accordo tra Milan e Chelsea sulle formule e le cifre dell’affare.



La dirigenza milanista potrebbe poi regalare a mister Stefano Pioli anche un centrocampista che andrebbe a sopperire alla partenza di Kessié e ad aggiungersi al neoarrivato Yacine Adlì. Resta accesa una piccola fiammella di arrivare a Renato Sanches, su cui è forte l’interesse del Paris Saint-Germain che però non ha ancora lanciato l’affondata decisiva. I dialoghi tra il Lille e i rossoneri sono ancora attivi ma qualora il Milan non riuscisse ad arrivare al portoghese potrebbe tentare l’assalto a Douglas Luiz. Sul fronte delle uscite, invece, si aspetta l’ufficialità del passaggio di Alessio Romagnoli alla Lazio, Mentre Bakayoko sarebbe nel mirino del Marsiglia. Potrebbe poi partire anche Daniel Maldini per fare esperienza, con il Verona che pare sempre più interessato al giovane trequartista.