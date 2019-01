Milano, 31 gennaio 2019- La sessione invernale dal calciomercato è giunta finalmente al termine. Tanti gli affari arrivati nelle ultime ore di questa giornata frenetica in cui tutte le squadre hanno provato a limare le ultime cessioni e a depositare i contratti per gli acquisti dell'ultimo secondo.



L'ultimo colpo a fare clamore in ordine temporale arriva in casa Lazio: poco fa i biancocelesti tramite i propri canali social hanno ufficializzato l'acquisto di Romulo, centrocampista proveniente dal Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto.



MILAN - Regnava invece l'indecisione tra la dirigenza del Milan che in questa ultime ore aveva provando a chiudere per due colpi che avrebbero rinforzato e non di poco la rosa. In mattinata infatti ai rossoneri sono stati offerti i cartellini di Simone Verdi del Napoli e di Gregoire Defrel della Sampdoria. I giocatori non stanno trovando spazio nei rispettivi club e sarebbero intenzionati a cominciare una nuova avventura, almeno in questa seconda parte di stagione. Leonardo però non non ha accettato di dare il via alle trattative.

PICCOLE SCATENATE - Pomeriggio scatenato per l'Empoli che chiude il mercato con due acquisti nel giro dio poche ore. Nel primo pomeriggio è stato ufficializzato l'arrivo con la formula del prestito di Kevin Diks, centrocampista olandese proveniente dalla Fiorentina che, nella trattativa, ha ricevuto anche il cartellino di Jacob Ramussen. Poche ore più tardi invece l'Empoli annuncia anche Diego Farias, proveniente dal Cagliari con un prestito con diritto di riscatto.



I sardi però non restano a guardare: in attacco infatti è ufficiale il colpo Cyril Thereau che sblocca di fatto la partenza di Marco Sau in direzione Sampdoria, come ipotizzato già qualche ora fa. Inoltre la dirigenza ha regalato a Rolando Maran anche il cartellino di Maurizio Cacciatore proveniente dal Chievo, un giocatore di grande esperienza per chiudere la stagione nel migliore dei modi. Si rinforza anche la SPAL con un colpo last minute. Si tratta di Marko Jancovic, esterno e all'occorrenza trequartista proveniente dal Partizan Belgrado che darà una grande mano alla squadra in ottica salvezza.