Milano, 8 giugno 2019 – In questi giorni in casa Milan, oltre a progettare il futuro, si guarda anche ai tanti rossoneri che sono impegnati con le rispettive nazionali e che stanno decisamente ben figurando, a cominciare dal “Pistolero” Krszystof Piatek che sta continuando a segnare a raffica anche in nazionale. Suo il gol (il suo trentaseiesimo complessivo in stagione) che ha sbloccato e deciso Macedonia-Polonia: “Adoro queste sensazioni” ha poi pubblicato sui social l’attaccante classe 1995. Sensazioni che non possono che far piacere alla dirigenza milanista e a mister Marco Giampaolo, promesso sposo dei rossoneri. Buone indicazioni le ha date anche Lucas Paquetà, altro punto fermo del Milan che verrà, che si sta preparando alla prossima Copa America che giocherà con il suo Brasile. Il trequartista verdeoro ha disputato un’amichevole più che positiva contro il Qatar e si appresta a ricavarsi un ruolo di rilievo nello scacchiere di Tite. Per quanto riguarda l’azzurro, invece, il giovane portiere Alessandro Plizzari è stato decisivo nella vittoria ottenuta dall’Italia contro il Mali nel Mondiale Under 20, mentre capitan Alessio Romagnoli questa sera potrebbe partire dalla panchina in Grecia-Italia, partita valevole per il terzo turno delle qualificazioni ad Euro 2020.

Come detto però negli uffici del quartier generale milanista si lavora anche per completare l’ossatura della dirigenza che si occuperà della parte tecnica: l’obiettivo numero uno di Ivan Gazidis e Paolo Maldini per la poltrona di direttore sportivo è Igli Tare. All’attuale dirigente della Lazio i rossoneri avrebbero proposto un ricco contratto da 3.5 milioni a stagione fino al 2023. Una proposta ritenuta allettante dallo stesso Tare. Strapparlo ai biancocelesti, però, non sarà semplice neppure dietro al pagamento di un indennizzo. Il club capitolino starebbe infatti addirittura pensando, a fine mercato, di prolungare – con relativo adeguamento di stipendio – (fino al 2023) il contratto firmato con il direttore sportivo di origini albanesi lo scorso novembre. Qualora, come è altamente probabile, sfumasse questa pista, i rossoneri potrebbero puntare su Frederic Massara, in uscita dalla Roma. Questi dubbi verranno sciolti in ogni caso a breve, perché tra circa un mese i rossoneri saranno di nuovo in pista a Milanello.