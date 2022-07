Calciomercato Lazio: Romagnoli e Provedel sempre più vicini

Roma, 9 luglio 2022- Si infiamma il calciomercato della Lazio che la prossima settimana potrebbe accogliere due nuovi giocatori. I biancocelesti sono già in ritiro da qualche giorno ma la società continua a lavorare sul mercato per regalare rinforzi a Maurizio Sarri. Nelle prossime ore si va verso la chiusura del colpo Alessio Romagnoli, che arriverà a parametro zero dal Milan, e anche di Ivan Provedel che prenderà il posto di Pepe Reina come secondo portiere.

Romagnoli sempre più vicino

L'ultima proposta della Lazio è stata quella giusta. Dopo un lunghissimo tira e molla Romagnoli è davvero a un passo dal vestire la maglia biancoceleste: alla fine le parti in causa hanno trovato l'accordo sulla base di un contratto di cinque anni da 2.9 milioni di euro a a stagione, più bonus dal valore di 500 mila euro. Il difensore ha ceduto sulla richiesta d'ingaggio per tornare nella capitale dove sarà titolare indiscusso della formazione di Sarri, grazie anche alla grande esperienza maturata negli anni trascorsi al Milan. Nelle prossime ore svolgerà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto, per poi partire in ritiro per conoscere l'allenatore e i compagni di squadra.

Colpo Provedel

Anche per quanto riguarda la porta le trattative potrebbero essere concluse a breve. Provedel è stato scelto come erede di Reina, in attesa di capire chi sarà il portiere titolare per tutta la stagione. L'estremo difensore dello Spezia ha ceduto alla corte della Lazio e ha già trovato l'intesa totale con la società biancoceleste che però dovrà ancora superare l'ostacolo del costo del cartellino. I liguri infatti chiedono 6 milioni di euro per il giocatore e non sono disposti a fare passi indietro. La richiesta però non farà saltare l'operazione e le parti in causa contano di chiudere la trattativa già nella prossima settimana.

