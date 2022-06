Calciomercato Lazio, Romagnoli è il preferito per la difesa. Sarri valuta altri nomi

Roma, 20 giugno 2022- Il reparto della Lazio che risentirà di più delle cessioni in questo calciomercato è la difesa. Molti giocatori si libereranno a zero per la fine di giugno, mentre per altri (come nel caso del discusso Acerbi) si valutano nuove soluzioni per riempire le casse della società. Per questo la priorità di Tare è quella di non lasciare sguarnita una zona del campo così delicata e regalare a Maurizio Sarri qualche rinforzo prima dell'inizio del ritiro estivo.

Romagnoli è il preferito

In cima alla lista dei desideri biancoceleste c'è sempre il nome di Alessio Romagnoli. Il difensore lascerà il Milan a parametro zero e ha già mostrato simpatie per la Lazio, anche a livello di tifo. Ormai da tempo la società sta trattando con il giocatore per stabilire l'ingaggio, anche se non si è ancora trovato l'equilibrio giusto per arrivare alla firma del contratto. Lotito è sicuro di concludere l'affare prima del ritiro, dato che vorrebbe andare incontro alle esigenze economiche del giocatore che nel frattempo ha declinato altre offerte dall'Italia. L'unica insidia potrebbe provenire dall'estero, ma anche in questo caso la Lazio resterebbe la meta preferita e basterebbe innalzare la proposta di ingaggio per portare Romagnoli nella capitale.

Le alternative

Ovviamente non basterà soltanto l'arrivo di Romagnoli per rinforzare la difesa. Sarri ha da sempre condotto allenamenti speciali per il reparto più arretrato, avvalendosi anche dell'utilizzo di droni, e i suoi insegnamenti hanno bisogno di essere digeriti bene dai giocatori. Per questo è importante avere a disposizione i titolari il prima possibile, così da farli inserire da subito nei meccanismi dell'allenatore. Fra gli altri nomi valutati c'è quello di Casale del Verona, per il quale i biancocelesti hanno offerto troppo poco, mentre dall'estero il profilo più gradito resta Pedrinho del Santos, in scadenza di contratto a dicembre e per il quale la Lazio ha già offerto un triennale.

