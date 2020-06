ROMA, 12 giugno 2020 – La Serie A si appresta a riprendere, ma il calciomercato non dorme mai, seppur la sua apertura sia slittata al primo settembre. Igli Tare è al lavoro già da tempo per individuare i rinforzi da Champions per la Lazio. Giovani interessanti, ma soprattutto già pronti, questi gli identikit dei calciatori cercati dal direttore sportivo biancoceleste. Quattro i colpi da mettere a segno. Il nome nuovo è quello di Florentino Luis, stella del Benfica di appena 20 anni, che ha attirato l’attenzione di diversi top club. La società portoghese lo ha blindato con una clausola mostruosa da 120 milioni di euro, ma ovviamente il suo reale valore sarebbe di gran lunga inferiore. Circa trenta i milioni che servirebbero per portarlo alla propria corte. Una cifra che la Lazio potrebbe permettersi di spendere, soprattutto se dovesse partire Milinkovic-Savic.



In difesa invece, il sogno si chiama Kumbulla. La Juventus si è portata avanti col lavoro, ma la Lazio segue il giocatore da almeno un anno. Tare non vuole farsi sfuggire il giovane connazionale, è convinto che possa diventare un futuro crack e fare la differenza nel reparto arretrato insieme ad Acerbi e Luiz Felipe. Si cercherà poi anche un esterno a sinistra, i nomi sono tanti ma per nessuno finora c’è stato un interessamento concreto. Infine in attacco, il nome è sempre quello di Luis Suarez del Watford, ma in prestito al Real Saragozza. Per convincere Pozzo, la Lazio metterà sul piatto 15 milioni più bonus. Il calciatore dal canto suo ha già detto sì ai capitolini. Per lui è pronto un contratto da 1,5 milioni a stagione per cinque anni.







