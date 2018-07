Roma, 23 luglio 2018- Dopo le frizioni seguite all'affare Stefan de Vrij, Inter e Lazio si ritrovano ancora l'una contro l'altra sul calciomercato. Il motivo delle nuove discussioni è rappresentato da Ramires, brasiliano in forza allo Jiangsu Suning. Al momento però il giocatore è stato messo fuori rosa dal club cinese, dato che i quattro slot disponibili per i giocatori stranieri sarebbero già tutti occupati da Eder, Alex Texeira, Boakye e Paletta. Anche per questo Ramires sarebbe tentato di accettare l'offerta per la Lazio per ritornare in Europa e giocare le coppe da protagonista, dichiarandosi disponibile anche a ridurre il suo ingaggio faraonico da 11 milioni di euro a stagione. La trattativa con i biancocelesti potrebbe andare a buon fine in tempi brevi, ma l'Inter continua a fare muro: i nerazzurri infatti, memori delle accuse per l'affare de Vrij, si sono dimostrati totalmente contrari alla conclusione dell'affare finendo anche a litigare con Kia Joorabchian, uno degli agenti del brasiliano.



A scendere in campo è stato lo stesso presidente Suning che starebbe provando a convincere lo Jiangsu Suning a trattenere il giocatore fino al 31 dicembre 2019, anche al costo di non farlo mai scendere in campo. Ramires però è fortemente intenzionato ad abbandonare la Cina per approdare in Serie A: chi avrà la meglio questa volta?