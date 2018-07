Roma, 22 luglio 2018- Dopo l’addio di Felipe Anderson per la Lazio è tempo di cercare un sostituto: se i biancocelesti sono già attivissimi sul mercato con il rinnovo quasi archiviato di Milinkovic-Savic e il pressing su Pedro, Igli Tare vuole provare a piazzare il grande colpo portando nella capitale Andrè Schurrle.

Nonostante un contratto in scadenza nel giugno del prossimo anno, il tedesco non è in buoni rapporti con il Borussia Dortmund che lo ha addinittura escluso dalla lista dei convocati per la ICC, tormeo estivo in cui si sfidano le big di tutta Europa. Attualmente robietivo principale di Schurrle e del suo agente è quello di trovare al più presto una nuova sistemazione, visto che i campionato prenderanno il via tra meno di un mese.

Su di lui si è già fiondato il Crystal Palace, ma la Lazio potrebbe essere la metà ideale per l'attaccante, dato che gli permetterebbe di giocare in Europa e di lottare subito per un posto in Champions League obiettivo a cui le Eagles non possono di certo ambire vista la grandissima concorrenza in Premier League. L'unico ostacolo resta l'ingaggio: Schurrle al momento percepisce 4,5 milioni di euro a stagione dal Borussia Dortmund, ma i biancocelesti potrebbero arrivare massimo a 3 milioni, una cifra nettamente inferiore ma che potrebbe comunque bastare al tedesco che ormai ha deciso di partire per una nuova avventura