Mercato Serie A: blitz Bayern per De Ligt. Vidal per la rescissione. Lazio, ecco Romagnoli

Bologna, 11 luglio 2022 - La Juventus continua ad essere una delle squadre più attive in questa fase di calciomercato. I bianconeri hanno presentato oggi, in conferenza stampa, il nuovo acquisto Angel Di Maria, e hanno annunciato il ritorno di Paul Pogba. Il fronte caldo, ora, è quello delle uscite: Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha effettuato un blitz a Torino per Matthijs De Ligt. Il dirigente dei bavaresi è sembrato ottimista, ma l'accordo tra le parti ancora non c'è. La Vecchia Signora chiede almeno 90 milioni di euro, a fronte di una clausola rescissoria di 120 milioni. Intanto, Luca Pellegrini potrebbe fare presto le valigie direzione Premier League, dove piace a Fulham e West Ham. Ramsey, invece, non ha offerte e potrebbe ricevere una buonuscita per rescindere il suo contratto.

Inter, cessioni travagliate



La dirigenza dell'Inter ha incontrato oggi l'entourage di Arturo Vidal, per trovare un accordo sulla rescissione di contratto del cileno, che andrà al Flamengo. In uscita c'è anche Alexis Sanchez, che guadagna 7 milioni a stagione e vuole giocare ancora in un campionato top. Per il momento, ha rifiutato qualsiasi tipo di destinazione; possibile, dunque, l'opzione buonuscita per rescindere il suo legame con i nerazzurri. Dzeko, intanto, ha cominciato oggi ad allenarsi con i compagni: difficile prevedere un suo addio in questo periodo.

Le altre trattative



Il Milan ha alzato la sua offerta per De Ketelaere, avvicinandosi ai 30 milioni richiesti. La Roma ha richiesto Kostic in prestito all'Eintracht Francoforte, che ha rifiutato e potrebbe proporre il rinnovo all'esterno. Alessio Romagnoli è sbarcato a Fiumicino e domani svolgerà le visite mediche con la Lazio. Il Monza ha chiuso per Marlon, in arrivo in prestito secco dallo Shakhtar Donetsk. Il Newcastle è interessato a Barrow del Bologna, mentre l'Everton potrebbe affondare per Becao dell'Udinese.



