Bologna, 16 settembre 2020 - Luis Suarez è sempre più lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato dai media nelle ultime ore, non ci sarebbero i tempi tecnici per far diventare comunitario l'uruguaiano. Il Pistolero dovrebbe svolgere in questi giorni il test di italiano per ottenere il passaporto, ma la burocrazia non permetterebbe tempi abbastanza brevi per il rilascio del passaporto prima della chiusura del mercato. La fumata nera sembra ormai dietro l'angolo e Paratici si è fiondato nuovamente su Edin Dzeko della Roma. Nel caso in cui il bosniaco andasse a Torino, si sbloccherebbe anche l'affare tra i capitolini e il Napoli per il passaggio di Milik in giallorosso.



INTER, ATTESA VIDAL - Tutto fatto tra l'Inter e il Barcellona per Arturo Vidal. Il cileno era atteso a Milano già oggi, ma i nerazzurri hanno rimandato per via di una questione fiscale legata al futuro di Godin. Marotta vorrebbe infatti chiudere prima la trattativa per la cessione del difensore al Cagliari, per poi annunciare il centrocampista in arrivo dal Barça.



LAZIO-MURIQI, PSG SU RUIZ - La Lazio ha annunciato l'approdo in biancoceleste di Muriqi dal Fenerbahce. Affare importante da 18 milioni di euro più 2,5 di bonus. Il calciatore percepirà un ingaggio da 2,2 milioni a stagione per cinque anni. Il Paris Saint-Germain, intanto, tenta l'affondo con il Napoli per Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo potrebbe essere il sacrificato, insieme a Koulibaly, per far quadrare i conti nel bilancio di De Laurentiis.



ALTRE TRATTATIVE - L'agente di Cutrone è stato avvistato a Firenze, dove ha parlato con la dirigenza della Fiorentina del suo assistito. Il centravanti dovrebbe rimanere in prestito in viola fino al 2021, ma qualcosa si sta muovendo perché il Bologna è interessato all'ex Milan. Rodrigo De Paul ha confermato su Twitter la trattativa con il Leeds. A domanda specifica di un tifoso, l'argentino avrebbe risposto con un "Yes" e l'emoticon delle dita incrociate. Il suo tweet è stato eliminato poco dopo, ma ormai era già diventato virale.



Il Genoa tratta con il Betis Siviglia per il ritorno in Liguria di Sanabria, che apprezzerebbe proseguire la propria avventura con il Grifone. Scatenato lo Spezia: ufficializzato Rafael come secondo portiere, i neopromossi hanno anche l'accordo con Farias e Deiola per due prestiti con diritto di riscatto.





© Riproduzione riservata