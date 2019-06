Bologna, 4 giugno 2019- Arrivati alla fine dei campionati, è subito tempo di calciomercato estivo 2019: le grandi squadre di tutta Europa sono già pronte per formare la rosa in vista della prossima stagione, puntando gli occhi sui nomi più caldi del momento. Uno di questi è senza dubbio Nicolò Barella, talento del Cagliari corteggiatissimo dai top team della nostra Serie A.

Mercato Inter

Al momento l'affondo più importante sembra essere quello dell'Inter: proprio oggi infatti una delegazione nerazzurra ha incontrato Beltrami, agente del giocatore e anche di Nainggolan. Oltre a parlare del rinnovo di contratto del belga, non è da escludere che il club abbia avanzato un primo tentativo per portare Barella a Milano già entro le prossime settimane. Le due parti al momento non hanno trovato nessun accordo, ma in ogni caso si dovrebbe superare prima lo scoglio economico rappresentato dalle richieste del Cagliari, per nulla intenzionato a lasciar andare via il suo gioiello così facilmente.

Mercato Juventus

A Torino invece, sponda bianconera, impazza proprio come un anno fa l'idea Milinkovic-Savic: nella scorsa sessione estiva di calciomercato infatti il serbo sembrava a un passo dal vestire la maglia della Juve, salvo poi rinunciare al trasferimento per restare con la Lazio. La meta quindi sarebbe più che gradita al giocatore che ha anche stipulato un accordo di massima con i bianconeri che dovranno però vedersela con Lotito. Fra le due parti c'è ancora un'importante distanza per quanto riguarda la parte economica. In ogni caso la Juve, in modo parallelo, sta anche sondando il terreno per un possibile ritorno di Pogba: il francese sembra ben disposto di riabbracciare la sua vecchia squadra e Agnelli sarebbe disposto anche a offrire qualche contropartita tecnica per affrontare la spesa di 100 milioni di euro importa dal Manchester United.

Le ultime sul Napoli

Anche a Napoli si comincia a parlare di un gradito ritorno. È quello di Zapata, attaccante che non ha mai trovato spazio con gli azzurri ma che adesso sembrerebbe uno dei candidarti ideali per regalare un rinforzo di qualità ad Ancelotti. L'intesa con il giocatore è già stata trovata e per la alleggerire la parte economica De Laurentiis potrebbe inserire all'interno della trattativa anche il cartellino di Roberto Inglese, di ritorno dal prestito al Parma.