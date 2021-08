Roma, 4 agosto 2021 - La Juventus potrebbe abbandonare la pista Manuel Locatelli per fiondarsi su Renato Sanches. Gli ultimi rumors di mercato vedono i bianconeri in difficoltà per il centrocampista del Sassuolo, con i neroverdi che non abbassano le loro pretese - 40 milioni di euro - e Cherubini che non si smuove dall'offerta di 32 più bonus. Ecco che dunque l'alternativa potrebbe essere il portoghese del Lille, che è tornato a mettersi in mostra la passata stagione e durante Euro 2020.

Lukaku in bilico, Insigne vuole Napoli

La trattativa tra Chelsea e Inter per Romelu Lukaku potrebbe decollare presto. I nerazzurri hanno rifiutato 90 milioni di euro per il belga, che sarebbe felice di rimanere a Milano, ma di fronte ad una cifra superiore potrebbero vacillare. Al momento Marotta ha chiesto 130 milioni, ma la sensazione è che a 120 si potrebbe davvero chiudere. Al calciatore è stato proposto un contratto a 12 milioni netti contro gli 8,5 che percepisce attualmente.



Lorenzo Insigne vuole rimanere al Napoli. Il numero 10 azzurro ha incontrato oggi Spalletti e vorrebbe proseguire la sua carriera nella squadra della sua città. Domani è previsto un incontro con il presidente De Laurentiis, nel quale si discuterà probabilmente del rinnovo di contratto.

Il Milan cerca Dalot, Siviglia su Florenzi

Il Milan cerca ancora la quadra con il Manchester United per Diogo Dalot. Il difensore ha disputato una buona stagione in rossonero e Pioli vorrebbe averlo a disposizione anche la prossima stagione. I Red Devils sembrerebbero aver aperto ad un prestito oneroso a 5 milioni di euro, cifra che Maldini e la dirigenza starebbe ora valutando.



La Roma potrebbe aver trovato un acquirente per Florenzi. L'esterno considera chiusa la sua lunga parentesi in giallorosso ed è attratto dal Siviglia, con Monchi che avrebbe effettuato un sondaggio. Prima, però, gli spagnoli dovranno sfoltire la rosa.

Altre trattative

L'Atalanta ha puntato Abraham del Chelsea, sul quale c'è anche l'Aston Villa. La Lazio ha nel mirino un altro Blues, Hudson-Odoi, che potrebbe salutare Londra in prestito secco. La Sampdoria ha rifiutato un'offerta da 6 milioni di euro per Thorsby proveniente dal Watford. Chabot potrebbe fare le valigie per trasferirsi alla Salernitana. Lo Spezia ha ricevuto un assegno da 4,5 milioni di euro per Nzola da parte del Fenerbahce; no secco dei liguri, per i quali la cifra è troppo bassa. Il Genoa cerca un difensore: in lista Nkoulou e Mustafi, entrambi svincolati.



