Roma, 13 gennaio 2021 - L'Inter fa sul serio per il Papu Gomez. I nerazzurri hanno chiesto informazioni all'Atalanta per il fantasista argentino, ormai ai ferri corti con Gasperini e fuori dal progetto.



La Dea preferirebbe cedere il suo numero 10 ed ex capitano all'estero, per evitare di rinforzare i club di Serie A, ma al momento non sono giunte offerte concrete. Sono invece tante le squadre italiane sul giocatore: oltre all'Inter, ci sono anche Milan, Napoli e Fiorentina.

Napoli, Koulibaly via solo per 100 milioni. Milan su Svanberg

Aurelio De Laurentiis ha confermato che Kalidou Koulibaly non si muoverà a gennaio, se non per 100 milioni di euro. Il presidente del Napoli ha rimandato a giugno eventuali trattative per il centrale, che per ora sembra dunque destinato a rimanere in Campania.



Il Milan ha messo gli occhi su Mattias Svanberg del Bologna. Su consiglio di Zlatan Ibrahimovic, Maldini e Massara potrebbero imbastire in estate una trattativa per il centrocampista svedese. Il valore del suo cartellino è di circa 15 milioni di euro.

Altre trattative

L'Atalanta è vicina alla cessione di Mojica. L'avventura del colombiano a Bergamo dovrebbe concludersi dopo soli sei mesi. L'esterno dovrebbe tornare al Girona, che lo girerà a sua volta in prestito all'Elche.



La Fiorentina continua la sua ricerca per sostituire Lirola. Conti del Milan è in pole, ma piace anche Ehizibue del Colonia. Il Bologna sonda degli attaccanti. In lista ci sono Inglese e Lammers che potrebbero arrivare in prestito, oltre a Sanabria che però costa 10 milioni di euro; troppi, al momento, per i rossoblù.

