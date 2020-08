Rimini, 5 agosto 2020 - Sarà il Grand Hotel di Rimini a fare da teatro all'inaugurazione ufficiale della prossima sessione di calciomercato, che aprirà i battenti il primo settembre, per andarsi poi a concludere il 5 ottobre alle 20. "Per il seguito che ha, il calciomercato a Rimini è un qualcosa che evoca per lo sport più popolare al mondo ciò che fa dibattere d'estate, cioè la preparazione delle squadre con gli acquisti che spesso fanno sognare i tifosi", le parole del presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Il via del calciomercato rappresenterà uno degli appuntamenti inediti del ricco calendario di eventi sportivi in Emilia-Romagna.

Detto della finestra estiva, la cui tempistica è stata stravolta a causa dell'emergenza sanitaria, quella invernale - cosiddetta "di riparazione" - è in programma invece dal 4 gennaio al primo febbraio 2021 alle 20. Ricordiamo infine che l'inizio della stagione 2020/21 di serie A è stato fissato per il 19 settembre.