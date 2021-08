Bologna, 25 agosto 2021 - Il Tucu Correa è già a Milano per firmare con l'Inter. Ha avuto esito positivo la trattativa tra i nerazzurri e la Lazio, la quale si era ormai arresa all'idea di perdere l'argentino in questa sessione di mercato. Il presidente Lotito ha atteso il più possibile per strappare il miglior prezzo per il fantasista, che si trasferisce alla corte di Simone Inzaghi in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro più uno di bonus in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il ragazzo svolgerà in queste ore le visite mediche e domani firmerà il contratto che lo legherà ai meneghini.



Marotta è ora concentrato sulle uscite: Pinamonti ha salutato la Pinetina e il prossimo sarà Valentino Lazaro, per il quale il Benfica ha offerto un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Le trattative di oggi



Il Milan ha ufficializzato l'approdo in giallorosso di Pietro Pellegri dal Monaco con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diverrà obbligo a determinate condizioni. Il Napoli potrebbe cedere Ounas al Marsiglia, che continua a fare pressing sul giocatore. Il Genoa ha offerto a Caicedo un biennale da oltre due milioni di euro a stagione e ora lavora con la Lazio per concretizzare il trasferimento. La Fiorentina potrebbe andare all'assalto di Borja Mayoral, che a Roma è chiuso da Abraham e Shomurodov. Per la fascia destra i viola puntano Odriozola del Real Madrid; c'è l'accordo con i Blancos, manca il sì del calciatore. Le alternative sono Celik del Lille, Munoz del Genk e Stryger Larsen dell'Udinese.



