Bologna, 29 gennaio 2022- L'Inter piazza l'ultimo colpo di questa sessione di calciomercato. Simone Inzaghi ritrova Felipe Caicedo, attaccante con il quale ha lavorato ai tempi della Lazio. I nerazzurri hanno deciso di rinforzare il reparto avanzato dopo l'infortunio del Tucu Correa, puntando su un profilo di esperienza e già pronto per la Serie A. Proprio oggi il nuovo acquisto si è allenato per la prima volta assieme ai nuovi compagni rimasti ad Appiano Gentile: per Caicedo l'Inter ha ottenuto un prestito secco e contribuirà allo stipendio versando 800 mila euro.

Tutte le trattative

Si blocca invece il trasferimento di Gianluca Lapadula al Venezia, un affare che sembrava ormai concluso con successo. Il Benevento ha rinunciato l'offerta formulata dai lagunari di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Si farà invece il trasferimento di Muriqi al Maiorca: l'attaccante della Lazio volerà in Spagna con un prestito oneroso con diritto fissato a 12 milioni di euro, con l'ingaggio pagato interamente dal club spagnolo. Lavora intensamente anche la Juventus che dopo il colpo Vlahovic vorrebbe regalare ad Allegri anche un centrocampista. L'idea è quella di portare in bianconero Zakaria, senza attendere la prossima estate quando si libererà a parametro zero. La dirigenza ha già trovato l'intesa economica con il giocatore e attende soltanto la risposta del Borussia Monchengladbach al quale ha proposto 5 milioni di euro più 2 di bonus.

Sul fronte delle uscite invece Kaio Jorge potrebbe lasciare Torino già nelle prossime ore. Il brasiliano piace tanto a Cagliari, Salernitana ma ha anche ricevuto attenzioni dal Granada che al momento sembra essere la pista più calda. La Juventus però cederà il giocatore soltanto in caso di permanenza di Morata, per non restare scoperta in attacco.

