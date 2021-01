Roma, 5 gennaio 2021 - Fabio Quagliarella e la Juventus potrebbero riabbracciarsi a distanza di sei anni dall'ultima volta. I bianconeri hanno effettuato dei sondaggi per la punta della Sampdoria, considerata adatta da Pirlo per svolgere il ruolo di quarto attaccante nella rosa della Vecchia Signora.

Quagliarella stava negoziando il rinnovo di contratto con i blucerchiati, club del quale è capitano e dove si trova molto bene. Ora la decisione è nelle sue mani, a meno che Paratici non scovi qualche altra occasione di mercato. Secondo voci di corridoio Olivier Giroud avrebbe rifiutato la Roma e la Fiorentina, ma sembrerebbe propenso a rimanere al Chelsea. Graziano Pellè, ora svincolato, rimane un'opzione sullo sfondo.

Dybala tratta il rinnovo, ma c'è lo United

Paulo Dybala tratta il suo rinnovo di contratto. Il presidente Agnelli ha offerto alla Joya 12 milioni di euro a stagione bonus inclusi, ma il Manchester United potrebbe fare un tentativo per portare l'argentino in Premier League. Sul piatto potrebbe persino esserci Paul Pogba.



In uscita non c'è solo Khedira. La Juventus ascolterà anche eventuali offerte per Federico Bernardeschi e Adrien Rabiot. Non si muove invece Demiral, almeno nella finestra di mercato invernale.

Milan, Simakan è a un passo. Roma su Montiel

Il Milan aspetta Mohamed Simakan. Il difensore classe 2000 dello Strasburgo ha postato su Instagram una foto di sè stesso con le treccine rossonere, correlata di didascalia: "Loading...". Questa potrebbe essere la settimana in cui il Diavolo dovrebbe chiudere la trattativa. In entrata piace Mattia Zaccagni, sul quale partirà l'assalto nel caso in cui Calhanoglu non dovesse rinnovare il proprio contratto, in scadenza nel 2022.



L'Inter potrebbe lasciar andare in prestito Christian Eriksen. L'idea dei nerazzurri sarebbe quella di cedere il danese a titolo definitivo, ma le offerte scarseggiano. Ecco dunque che un prestito aprirebbe maggiori possibilità. Dei sondaggi sono arrivati dall'Inghilterra - West Ham, Aston Villa, Wolverhampton - e dall'Ajax.



La Roma ha messo nel mirino Montiel, esterno destro del River Plate in scadenza di contratto. I giallorossi potrebbero dover spendere 5 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino. La Fiorentina fa sul serio per Caicedo, si lavora con la Lazio per il trasferimento.

Le altre trattative

Il Napoli rimane in attesa di cedere uno tra Milik e Llorente. Dietro partirà anche uno tra Ghoulam e Malcuit. Su quest'ultimo c'è un timido interesse dello Spezia. Se l'affare si concretizzerà, De Laurentiis accelererà per Emerson Palmieri del Chelsea.



Infine, il Genoa parla con l'Arsenal per riportare in Liguria Sokratis Papastathopoulos.

