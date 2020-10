Bologna, 1 ottobre 2020 - E' in stallo la trattativa tra la Juventus e la Fiorentina per Federico Chiesa. Se la scorsa estate era saltato il trasferimento dell'attaccante viola in bianconero a causa del veto posto dalla dirigenza fiorentina, stavolta potrebbero essere i bianconeri ad avere problemi per chiudere l'affare. Paratici ha bisogno di vendere per liberare spazio in rosa e l'indiziato a lasciare Torino è Douglas Costa. Sul brasiliano c'è il Manchester United, che ora potrebbe però aver cambiato obiettivo. Da Barcellona giugne il rumor che Ousmane Dembele sia sul mercato e su di lui ci siano proprio i Red Devils, che anche per un discorso in prospettiva lo preferirebbero all'ala juventina.



Se Costa dovesse effettivamente rimanere a disposizione di Andrea Pirlo, Paratici dovrà necessariamente cedere Rugani e Khedira per arrivare a Chiesa. Il primo potrebbe partire direzione Premier League, con il West Ham che sborserebbe intorno ai 20 milioni di euro per il suo cartellino; il secondo fa ancora resistenza riguardo la rescissione del contratto.



INTER, DALBERT OUT - Marotta ha risolto il nodo legato a Dalbert. Il terzino lascia l'Inter per approdare al Rennes in prestito oneroso a 2 milioni con riscatto fissato a 12. Al suo posto entra Darmian, che arriva dal Parma e domani dovrebbe svolgere le visite mediche. Sullo sfondo rimane Marcos Alonso, che è in uscita dal Chelsea e potrebbe rivelsarsi un'occasione interessante.

MILAN, NAPOLI E LAZIO - Il Milan ha mollato la pista legata a Tiemoué Bakayoko. L'operazione è stata ritenuta eccessivamente onerosa dai rossoneri, che ora hanno lasciato pista libera al Napoli, che si è fiondato sul centrocampista. Occhio sempre alla concorrenza del PSG. Sempre i partenopei hanno definito la cessione in prestito biennale di Younes all'Eintracht Francoforte. Andreas Pereira è atterrato oggi a Roma da Manchester per svolgere le visite con la Lazio. I biancocelesti hanno ufficializzato anche il portiere classe 2002 Gabriel Pereira, che firma dal Monaco.



ALTRI AFFARI - L'Atalanta è ad un passo da Depaoli della Sampdoria. Il Genoa ha acquistato in prestito con obbligo di riscatto Bani dal Bologna. I felsinei hanno anche ceduto in prestito Donsah al Rizenspor. La Sampdoria ha acquistato Adrien Silva dal Leicester e sono vicini alla cessione di Ronaldo Vieira all'Hellas Verona. Il Genoa ha preso Shomurodov, attaccante che giunge dal Rostov. Infine il Parma è in vantaggio sul Cagliari nella corsa a Sabelli, terzino di proprietà del Brescia.