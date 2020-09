Bologna, 23 settembre 2020 - Arek Milik potrebbe andare a giocare in Premier League. Lo stallo nella trattativa con De Laurentiis per il trasferimento alla Roma potrebbe indirizzare il polacco verso il Tottenham. Gli Spurs si sono fatti avanti, sono molto interessati e l'eventuale approdo in Inghilterra del partenopeo sbloccherebbe anche un'altra operazione. Dele Alli, infatti, resterebbe chiuso dalla concorrenza nel team di Mourinho e potrebbe accasarsi al PSG. I parigini hanno fatto un sondaggio per un prestito con diritto di riscatto.



Il club londinese ha messo nel mirino anche un calciatore della nostra Serie A, ossia Milan Skriniar. Le tante panchine subite dal difensore potrebbero convincerlo a lasciare i colori nerazzurri, ma al momento gli Spurs non sono disposti ad offrire i 60 milioni di euro richiesti dai meneghini per il cartellino.



Marotta è impegnato anche sul fronte Asamoah. Il ghanese è fuori dal progetto anche se vorrebbe restare agli ordini di Conte. I suoi agenti stanno lavorando per trovargli un'altra sistemazione: sul tavolo ci sono un'offerta in Italia e una in Europa.



ROMA ANCORA SU SMALLING - La Roma non si arrende per Smalling. Il centrale del Manchester United si è trovato bene in giallorosso durante il prestito della scorsa stagione e i capitolini hanno offerto 12 milioni per acquisire a titolo definitivo il suo cartellino. I Red Devils hanno risposto picche, chiedendo ben 20 milioni per liberare il giocatore.



Sullo sfondo c'è anche Nacho del Real Madrid. Il ragazzo è in uscita dai Blancos ed è stato proposto proprio alla Roma, oltre che al Napoli e al Milan.



ALTRI AFFARI - La Lazio aspetta di cedere Bastos per far ripartire il proprio mercato. Sul difensore c'è l'Al Shabab che, se chiudesse l'affare, aiuterebbe Lotito a ufficializzare l'arrivo di Fares dalla SPAL. I biancocelesti sono anche vicini a Hoedt del Southampton, che firmerebbe in prestito con diritto di riscatto.



Il Torino è alla caccia di una spalla per il Gallo Belotti. Zaza non convince e l'ultima idea è Joao Pedro. Il Cagliari valuta la seconda punta 15 milioni di euro, le due società stanno trattando. Ufficiale l'addio al Sassuolo di Marlon, che vola in Premier League alla corte del Fulham. Lo Spezia ha annunciato Diego Farias in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Cagliari e Chabot dalla Sampdoria. Infine, è in stallo la trattativa per il trasferimento di De Paul dall'Udinese al Leeds. La distanza tra domanda e offerta è di circa dieci milioni di euro.

