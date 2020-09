Bologna, 20 settembre 2020 - La giornata di Arturo Vidal all'Inter sembra finalmente essere giunta. Diego Godin ha l'intesa totale con il Cagliari e con gli stessi nerazzurri per lasciare Milano, e così anche il centrocampista del Barcellona potrà raggiungere Antonio Conte e la Pinetina. Il cileno sbarcherà in Italia questa sera e domani svolgerà le visite mediche, prima di firmare il contratto con i meneghini. Il suo approdo potrebbe concedere delle chances al Cagliari per il ritorno di Nainggolan, che per il momento Marotta aveva lasciato in sospeso.



MILIK-NAPOLI, SI TRATTA - Non arriva ancora la stretta di mano tra il Napoli e Arek Milik. Il polacco sta cercando di definire i dettagli con i partenopei per salutare e fare le valigie direzione Roma. Finchè De Laurentiis non chiuderà le questioni in sospeso con l'attaccante, anche Dzeko e la Juventus dovranno attendere per chiudere la trattativa con i giallorossi.



I bianconeri potrebbero intanto cedere Luca Pellegrini. Il terzino non è stato convocato per la trasferta di Genova contro la Sampdoria e potrebbe andare al Genoa. Su di lui ci sono anche Atalanta e Parma che tentano una manovra di disturbo.



ROMA, CIAO UNDER - Cengiz Under ha salutato la Roma. Il turco si è trasferito in prestito al Leicester City, che lo ha annunciato questa mattina. La Lazio nel frattempo ha preso contatti con Josè Callejon, che si è svincolato dal Napoli. Lo spagnolo riflette sull'offerta dei biancocelesti, ma non è da escludere una nuova avventura in Serie A per lui. L'alternativa sul taccuino di Tare è Franco Vazquez del Siviglia, vecchia conoscenza del calcio italiano.



ALTRE TRATTATIVE - Il futuro di Koulibaly al Napoli rimane in sospeso. Gattuso, nel post partita del match con il Parma di oggi, ha ammesso che egoisticamente apprezzerebbe che il centrale rimanesse in azzurro. In realtà De Laurentiis aspetta un'offerta vicino ai 70 milioni per lasciar partire il giocatore.



La Fiorentina potrebbe veder uscire Erik Pulgar. Il centrocampista piace in Inghilterra a Leeds e West Ham. Nel caso partisse, i viola potrebbero sfruttare il tesoretto incassato per fiondarsi su Piatek. Rebus di mercato anche per Ceccherini, schierato titolare ieri; su di lui ci sono Bologna e Brescia.



Marlon potrebbe lasciare il Sassuolo direzione Fulham. De Zerbi lo ha escluso dai titolari per la prima contro il Cagliari e questo è un indizio importante per valutare il suo futuro. El Yamiq lascerà il Genoa per andare al Getafe, domani lo Spezia potrebbe accogliere Djidji dal Torino. Infine, procede la trattativa tra Udinese e Leeds per il trasferimento di De Paul in Premier League. Gli inglesi hanno offerto ora 30 milioni di euro.



