Bologna, 16 settembre 2020 - Marash Kumbulla firmerà tra poche ore il contratto che lo legherà alla Roma. Il difensore dell'Hellas Verona si è recato oggi nella capitale per svolgere le visite mediche. I giallorossi sono pronti inoltre a cedere Cengiz Under: l'esterno turco è vicino al Leicester City, club che potrebbe acquisire il suo cartellino con la formula del prestito con obbligo di riscatto.



SUAREZ, NIENTE JUVE - Sembra essere ormai scemata definitivamente la possibilità di vedere Luis Suarez alla Juventus. L'agente dell'uruguaiano sta guardando altrove per sistemare il proprio assistito, che ha al momento tre opzioni: restare al Barcellona, che però lo vorrebbe cedere, trasferirsi in Francia al Paris Saint-Germain oppure rimanere in Spagna e vestire la maglia dell'Atletico Madrid.



INTER, MAN UTD SU PERISIC - L'Inter è piuttosto indaffarata con i trasferimenti in uscita. Oltre a Diego Godin, che attende di poter andare al Cagliari, anche Ivan Perisic è sulla lista dei partenti. Rientrato alla Pinetina dopo il prestito al Bayern Monaco, il croato piace al Manchester United, che potrebbe tentare l'affondo nei prossimi giorni.



Quest'oggi Mino Raiola si è recato nella sede nerazzurra per parlare del futuro di Pinamonti. L'attaccante del Genoa potrebbe tornare a Milano ed essere la quarta punta nella rosa di Antonio Conte, il sostituto naturale di Lukaku. L'alternativa è Fernando Llorente, per il quale il Napoli richiederebbe soltanto un indennizzo.



ALTRI AFFARI - Il Manchester City sta iniziando a perdere la pazienza con il Napoli per Kalidou Koulibaly. Aurelio De Laurentiis non abbassa la pretesa economica di 80 milioni di euro per il centrale, giudicata eccessiva dai Citizens. Il club allenato da Pep Guardiola sta iniziando quindi a guardarsi attorno per trovare un'alternativa.



La Lazio, sistemato il reparto offensivo con l'acquisto di Muriqi, pensa alla difesa. Lotito e Tare hanno sul piatto un'offerta da 12 milioni più bonus per arrivare a Kim Min Jae del Beijing Gouan. Rodrigo De Paul ha accettato la corte del Leeds di Bielsa. Manca ora l'intesa tra l'Udinese e gli inglesi: i friulani hanno chiesto 40 milioni per il cartellino dell'argentino, l'offerta è di 25 più bonus. La forbice al momento è molto ampia.



L'Hellas Verona non riesce a chiudere l'affare Vlahovic con la Fiorentina; per questo motivo torna di moda l'idea Torregrossa, che lascerebbe volentieri il Brescia per tornare in Serie A. Fumata nera vicina anche per lo scambio Stepinski-Favilli con il Genoa. Proprio il Grifone, infine, ha ufficializzato l'approdo di Goldaniga in prestito dal Sassuolo.



© Riproduzione riservata