Bologna, 21 agosto 2020 - Federico Chiesa potrebbe rimanere alla Fiorentina, ma il presidente Commisso ha aperto alla cessione. La situazione legata al talentino azzurro è spinosa: il ragazzo non ha posato nello shooting dedicato alle nuove maglie che i viola utilizzeranno la prossima stagione e ha già rifiutato un rinnovo di contratto. Ad oggi, però, non sono pervenute offerte per il suo cartellino. La Juventus resta alla finestra, alcuni rumors parlavano anche di un Milan possibile interessato, ma negli ultimi giorni l'ipotesi sembra essere scemata. La Fiorentina vorrebbe trattenere sia Chiesa che Milenkovic che Pezzella, tutti in scadenza nel 2022 e ai quali Commisso ha già offerto una volta il rinnovo.



Il presidente vorrebbe dimostrare la forza societaria trattenendo almeno Milenkovic e Pezzella, mentre pare che sarebbe disposto a cedere Chiesa nel caso in cui arrivasse un'offerta allettante. La vicenda è in evoluzione e ci saranno sicuramente novità all'apertura ufficiale del mercato.



JUVE, AOUAR PIACE A PIRLO - La Juventus è impegnata a piazzare gli esuberi per svecchiare la rosa, ma nel frattempo si guarda attorno per regalare al nuovo allenatore una rosa di qualità. Houssem Aouar è il nome che più intriga Andrea Pirlo: centrocampista giovane e dalle grandi doti tecniche, il talento del Lione ha sfidato i bianconeri in Champions League, impressionando positivamente la dirigenza della Vecchia Signora. Il ragazzo è un pezzo pregiato e su di lui hanno messo gli occhi anche Paris Saint-Germain ed Arsenal. Il rischio è quello di scatenare un'asta di mercato.



INTER, KUMBULLA DOPO LA FINALE - Beppe Marotta si prepara ad andare all'assalto sul mercato. Il d.s. nerazzurro sta solamente aspettando che la sua Inter concluda la campagna europea, che vedrà la sua fine questa sera contro il Siviglia. Dopodichè, uno degli obiettivi per il quale cercherà di chiudere subito il trasferimento sarà Marash Kumbulla. Il presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti, ha però leggermente frenato: "Potrebbe anche rimanere a Verona", ha affermato, raffreddando gli animi dei tifosi meneghini, e aggiungendo che altri club sono interessati al difensore.



MILAN, SI CHIUDE PER AURIER - Maldini e Massara stanno definendo l'operazione che porterà Serge Aurier dal Tottenham al Milan. Il terzino potrebbe essere il primo rinforzo per la retroguardia di Pioli, che vedrà andare via uno tra Calabria e Conti, con il primo più in bilico del secondo. La trattativa per il terzino degli Spurs sembrerebbe essere alla battute finali, anche se è ancora da comprendere la formula che utilizzeranno i rossoneri per portarlo a Milano.



LAZIO FORTE SU TORREIRA - Lotito vuole un centrocampista di qualità e il primo nome è quello di Lucas Torreira. Il giocatore dell'Arsenal, ex Sampdoria, conosce il campionato italiano e ha ampiamente dimostrato le proprie qualità anche in Premier League. Dopo il mancato arrivo di David Silva, che ha deluso e contrariato la dirigenza laziale, l'approdo dell'uruguaiano potrebbe esaltare nuovamente la tifoseria. Sul giocatore ci sono anche Roma, Fiorentina e Torino.



