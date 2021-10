Cagliari, 1 ottobre 2021 – La Serie A scende in campo stasera con Cagliari-Venezia, prima partita dellla settima giornata di campionato. Sfida di fondo classifica, con i sardi penultimi a 2 punti e zero vittorie, contro i veneti, terzultimi con un solo successo (A Empoli 2-1). Il resto del settimo turno domani, sabato 2 ottobre: Salernitana-Genoa, Torino-Juventus, Sassuolo-Inter. Domenica 3 ottobre: Bologna-Lazio, Verona-Spezia, Sampdoria-Udinese, Fiorentina-Napoli, Roma-Empoli, Atalanta-Milan.

I rossoblù di Walter Mazzarri sono senza Dalbert, Ceppitelli e Ceter, oltre a Rog e Faragò. In avanti l'attacco dovrebbe continuare con Keita Balde al fianco di Joao Pedro. Invece i lagunari di mister Paolo Zanetti faranno a meno di Lezzerini, Haps e Sigurdsson, e anche Modolo, fuori per metà mese. Schnegg non c'è per scelta tecnica.

Formazioni ufficiali

Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Strootman, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita Balde. All. Mazzarri.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Mazzocchi; Kiyine, Ampadu, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen. All. Zanetti.

Arbitro: Volpi di Arezzo

Live