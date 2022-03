Cagliari-Milan: probabili formazioni e dove vederla in tv

Cagliari, 19 marzo 2022 – Questa sera alle 20.45, diretta su Dazn, la capolista Milan sarà di scena a Cagliari in uno degli anticipi del sabato del 30° turno di Serie A, nel quale andrà alla ricerca di tre punti preziosi per continuare la fuga in vetta. Gli isolani, reduci dai ko con Spezia e Lazio, punteranno invece a riprendere la loro corsa per la salvezza e si affideranno al 3-5-2: tra i pali Cragno che avrà davanti a sé il terzetto composto da Goldaniga, Lovato e Altare. Le fasce saranno invece di competenza dell’ex rossonero Bellanova – alla prima da avversario del Milan – e di Dalbert, mentre a centrocampo agiranno Joao Pedro, fresco di convocazione in azzurro, e Pavoletti.



Le scelte di Pioli



Mister Stefano Pioli – che è riuscito a recuperare in extremis Tonali e Diaz – opterà invece per il collaudatissimo 4-2-3-1: in porta ci sarà Mike Maignan che sarà protetto da un pacchetto difensivo composto da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez che è di rientro dalla squalifica. In mediana Tonali partirà dalla panchina è l’accoppiata sarà formata da Kessié e Bennacer. Sulla trequarti, invece, ci sarà il tridente formato da Messias (in vantaggio su Saelemaekers), Diaz (in vantaggio su Krunic) e Leao, che supporteranno Olivier GIroud, con Zlatan Ibrahimovic pronto a subentrare dalla panchina.





Orario e TV: diretta alle 20.45 su DAZN



Probabili formazioni:



Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti.



Milan (4-2-3.1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

