Cagliari-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla

Bologna, 4 marzo 2022- Due obiettivi completamente diversi, ma la stesso voglia di vincere. La Lazio vuole riscattarsi subito dalla sconfitta contro il Napoli dell'ultima giornata, ma dovrà affrontare l'insidiosa trasferta di Cagliari conto una squadra in fiducia e in piena lotta per la salvezza. I sardi sono reduci dalla vittoria in cada del Torino e attualmente sono fuori dalla zona rossa della classifica, grazie anche a un rendimento da big nel 2022.



Le probabili formazioni



Walter Mazzarri è riuscito a restituire un'identità forte alla squadra che si presenterà anche a quest'appuntamento con l'undici titolare migliore. Tra i pali ci sarà Cragno, aiutato dalla difesa a tre composta sa Goldaniga, Lovato e Altare. A centrocampo Bellanova e Dalbert agiranno sulle corsie esterne, mentre al centro spazio per Grassi, Marin e Deiola. In avanti verrà riproposta la consolidata coppia offensiva composta da Pavoletti e Joao Pedro.



Anche per quanto riguarda la Lazio non ci saranno molti cambiamenti rispetto all'ultima uscita, a cominciare da Strakosha in porta, aiutato da Luiz Felipe e Acerbi, contestatissimo dai tifosi, mentre i terzini saranno Marusic e Radu. A centrocampo inamovibili Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto, mentre in attacco largo al tridente formato da Pedro, Zaccagni e Immobile.



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro



LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni

Dove vederla

Cagliari-Lazio verrà trasmessa domani alle ore 20:45. Sarà possibile seguire la partita in streaming su Dazn e in contemporanea anche su Sky.

