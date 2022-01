Cagliari, 12 gennaio 2022 - Le strade di Diego Godin e del Cagliari si separano ufficialmente. Il difensore uruguaiano, dopo essere finito ai margini e non essere convocato nelle ultime quattro apparizioni della squadra allenata da Walter Mazzarri, ha trovato l'accordo con il club per rescindere il proprio contratto. L'ex Inter, trasferitosi in Sardegna nell'estate 2020, chiude così la sua esperienza in rossoblù a quota 40 presenze (e un solo gol). Adesso il classe '86 potrebbe lasciare l'Europa e continuare la sua carriera in Brasile all'Atletico Mineiro.

Il saluto del Cagliari

"Il Cagliari Calcio - si legge nella nota diffusa dalla società del presidente Tommaso Giulini - comunica di avere raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Diego Godin. Nell’isola dal settembre 2020, ha esordito in maglia rossoblù nella gara esterna contro l’Atalanta, giocata il 4 ottobre, segnando una rete. Godin ha contribuito al raggiungimento dei risultati di squadra: lascia il Cagliari dopo aver totalizzato 40 presenze. Il Club gli augura il meglio per il proseguo della sua carriera".

