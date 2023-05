Bundesliga, il Bayern Monaco scavalca il Dortmund: gialloneri fermati dal Bochum

Bologna, 30 aprile 2023 - Il Borussia Dortmund ha gettato al vento il primo posto in classifica, durante la 30^ giornata di Bundesliga. I gialloneri sono incappati in un pareggio contro il Bochum terzultimo in classifica e hanno così lasciato al Bayern Monaco la possibilità di tornare in vetta. I bavaresi hanno conquistato i tre punti e sono ora a +1 sugli storici rivali del Borussia.

L'esito delle partite del fine settimana

Il Borussia Dortmund rischia di aver messo su un piatto d'argento il Meisterschale al Bayern Monaco. I gialloneri, che erano diventati padroni del proprio destino sopravanzando i bavaresi, reduci da un periodo complicato, hanno rovinato tutto durante la 30^ giornata di Bundesliga. La squadra di Terzic ha sbattuto contro il Bochum, che tra le mura amiche è riuscito a fermare i contendenti al titolo sull'1-1. I gol di Anthony Losilla e Karim Adeyemi, entrambi arrivati prima dei dieci minuti di gioco, hanno deciso un match che il Borussia avrebbe dovuto vincere. Questo stop ha regalato al Bayern Monaco di Thomas Tuchel la possibilità di riportarsi in vetta alla classifica, chance immediatamente colta dai bavaresi, che hanno sconfitto l'Herta Berlino all'Allianz Arena con il punteggio di 2-0. Le reti di Serge Gnabry e Kingsley Coman, siglate nel secondo tempo, hanno spinto il Bayern a quota 62 punti, uno in più dei rivali. L'Union Berlino, ancora lì vicina, si trova a -6 dal primo posto e ha pareggiato anch'essa. La squadra della capitale si è fermata tra le mura amiche contro il Bayer Leverkusen, in un pareggio senza reti che sa di mezza occasione persa. A pari punti c'è ora il Friburgo, che ha battuto di misura il Colonia in trasferta con la dura legge del corto muso: il gol di Ritsu Doan è stato sufficiente per guadagnare tre punti che mettono tutto in gioco per il terzo posto. Bene anche il Lipsia, che ha steso l'Hoffenheim in un altro 1-0, grazie alla marcatura di Christopher Nkunku. Il club Red Bull è a -2 punti dalla zona Uefa Champions League e non ha alcuna intenzione di mollare proprio ora, in un finale di stagione che si preannuncia essere in volata. In fondo alla classifica resta l'Herta Berlino, che come detto è capitolato contro il Bayern Monaco, mentre lo Schalke 04 resta in corsa per i playout. Questi ultimi, infatti, hanno battuto il Werder Brema in un importantissimo 2-1 firmato dai gol di Marvin Ducksch, Sepp van den Berg e Dominick Drexler. Vittoria fondamentale anche per lo Stoccarda, che con il 2-1 rifilato in casa al Borussia Moenchengladbach è salito a quota 28 punti, alla pari con il Bochum e a -1 dall'Hoffenheim. Proprio l'Hoffenheim è stato risucchiato nella zona caldissima della classifica, dopo la sconfitta con il Lipsia, mentre anche l'Augsburg non può certo dormire sonni troppo tranquilli, dopo il pareggio per 1-1 in casa dell'Eintracht Francoforte. Nell'ultima partita di questo fine settimana di campionato tedesco, il Wolfsburg ha abbattuto il Mainz con un netto e rotondo 3-0: il protagonista della sfida è stato Jonas Wind, autore di una doppietta, intervallata dalla rete di Sebastiaan Bornauw.

Il prossimo turno di Bundesliga

Mancano solo quattro giornate alla fine del campionato tedesco. La Bundesliga entra nella sua fase cruciale, dove ogni errore può risultare fatale o decretare le sorti di una stagione intera. La giornata numero 31 comincerà venerdì prossimo, 5 maggio, quando si disputeranno due partite, entrambe alle ore 20:30. Il Bayer Leverkusen ospiterà il Colonia, mentre il Mainz se la vedrà con gli ospiti del fine settimana, che saranno i giocatori dello Schalke 04; una sfida dall'importanza capitale in ottica salvezza. Il turno proseguirà nella giornata di sabato 6 maggio, quando si giocheranno ben cinque partite in contemporanea. Alle ore 15:30, infatti, il Friburgo sfiderà il Lipsia in una sfida al vertice: uno scontro diretto che può valere la qualificazione alla prossima edizione della Uefa Champions League. Il club Red Bull insegue ed è, forse, quello che sulla carta ha meno da perdere, dovendo partire per questa trasferta con l'unico obiettivo di portare a casa i tre punti. Il Borussia Moenchengladbach, nel frattempo, se la vedrà con il Bochum, che ha bisogno vitale di raccogliere punticini per mantenere viva la speranza salvezza, in una bagarre davvero infuocata nelle retrovie. Su un altro campo ancora l'Hoffenheim affronterà l'Eintracht di Francoforte, mentre l'Herta Berlino aprirà le porte dell'Olympiastadion allo Stoccarda. Infine, l'Augsburg e l'Union Berlino si scontreranno faccia a faccia nella quinta e ultima partita del primo pomeriggio. Il Bayern Monaco godrà di attenzione massima nello slot privilegiato delle ore 18:30, quando sfiderà il Werder Brema in trasferta, per mantenere le redini della classifica, cedutegli dal Borussia Dortmund in questo turno. Proprio i gialloneri, infine, saranno gli unici a scendere in campo domenica, nel tardo pomeriggio: la squadra di Terzic affronterà il Wolfsburg alle ore 17:30, conoscendo già il risultato del match dei bavaresi. Uno spunto che, dal punto di vista mentale e psicologico, potrebbe aiutare o mettere maggiormente in difficoltà il Dortmund, a seconda di quello che i ragazzi di Tuchel faranno il giorno prima.

Risultati Bundesliga giornata 30

Bochum - Borussia Dortmund 1-1 5' Anthony Losilla, 7' Karim Adeyemi Union Berlino - Bayer Leverkusen 0-0 Colonia - Friburgo 0-1 54' Ritsu Doan Eintracht Francoforte - Augsburg 1-1 25' Elvis Rexhbeçai (AU), 58' Ermedin Demirovic Stoccarda - Borussia Moenchengladbach 2-1 22' Serhou Guirassy, 78' Julian Weigl (R), 83' Tanguy Coulibaly (R) RB Lipsia - Hoffenheim 1-0 28' Christopher Nkunku Schalke 04 - Werder Brema 2-1 18' Marvin Ducksch, 81' Sepp van den Berg, 90+2' Dominick Drexler Bayern Monaco - Herta Berlino 2-0 69' Serge Gnabry, 79' Kingsley Coman Wolfsburg - Mainz 3-0 5' Jonas Wind, 13' Sebastiaan Bornauw, 28' Jonas Wind

Classifica Bundesliga giornata 30

Bayern Monaco 62, Borussia Dortmund 61, Union Berlino 56, Friburgo 56, RB Lipsia 54, Bayer Leverkusen 48, Wolfsburg 46, Mainz 45, Eintracht Francoforte 43, Borussia Moenchengladbach 36, Colonia 35, Werder Brema 35, Augsburg 31, Hoffenheim 29, Stoccarda 28, Bochum 28, Schalke 04 27, Herta Berlino 22