L'avventura francese di Gigi Buffon finisce oggi. Il portierone ex Juventus e Nazionale ha deciso di non rinnovare con il Psg, nonostante il Ceo del club Nasser Al-Khelaïfi, abbia fatto di tutto per provare a convincerlo a rimanere ancora per un anno sotto l'ombra della Torre Eiffel.



Non si tratta assolutamente di un addio al calcio giocato da parte di Gigi, ma di una decisione maturata profondamente dopo l'incontro con la società avvenuto nella giornata di ieri a Parigi. L'annuncio ufficiale si è letto sul sito del Paris Saint-Germain in cui la società parigina ha ringraziato Buffon "per aver sempre onorato la maglia rossoblù". La risposta del portiere non si è fatta di certo attendere. Dal suo profilo Instagram, Gigi ha voluto ringraziare la società, i tifosi e la città che lo hanno accolto così calorosamente per 12 mesi: "Ernest Hemingway ha scritto che ci sono solo due posti al mondo dove possiamo vivere felicemente: a casa e a Parigi'. Da oggi per me queste due cose un po’ coincideranno. Parigi, a suo modo, sarà per sempre anche un po’ casa. Grazie per ciò che ho avuto la possibilità di vivere. Grazie per l’accoglienza, le emozioni e le fatiche vissute assieme".



Al Psg quest'anno Buffon si è laureato campione di Francia mettendo a referto 17 presenze in Ligue 1, e incassando 18 reti. L'ex portiere azzurro è comunque deciso a continuare a giocare: molti club (anche europei) sono interessati a lui. Anche quest'estate, nonostante i 41 anni, Buffon sarà al centro del calciomercato.

