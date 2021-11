Milano, 1 novembre 2021 – Perché rinnovare Marcelo Brozovic? Semplice, è perno imprescindibile dell’Inter. Le sensazioni sono queste guardando le partite nerazzurre ma i numeri non fanno altro che confermare ciò che è sotto gli occhi di tutti. Quando Brozovic gira, la squadra gira. Anche contro l’Udinese partita sontuosa del croato tra chilometri percorsi e accuratezza nei passaggi. Poi c’è il tucu Correa, ormai abbonato alle doppiette.

13 chilometri

I dati di Marcelo Brozovic nella vittoria contro l’Udinese sono impressionanti. Il croato non è solo un instancabile macinatore di chilometri a centrocampo, utili per smarcarsi e per fornire protezione alla difesa, ma anche regista di precisione. Sono 13 i chilometri percorsi da Brozovic domenica, almeno 1.5 in più di ogni altro calciatore in campo. Ma tutta questa corsa non lede l’accuratezza del mediano in fase di possesso, considerando che ha chiuso il match con il 95% di precisione su 92 passaggi tentati. Insomma, regista, maratoneta, tuttofare di centrocampo.

Correa, solo doppiette

C'è anche l'attacco a girare nella famosa cooperativa del gol. Seconda doppietta in campionato per Correa che aveva debuttato a Verona con altri due gol. Di fatto, quando l’argentino gioca va avanti a suon di doppiette, sono quattro consecutive considerando anche due partite giocate con la Lazio. Corsi e ricorsi storici con l’Udinese, infatti il tucu aveva segnato il primo gol in Serie A da titolare nel settembre 2018 proprio contro i friulani e quest’anno si è ripetuto con la maglia del biscione. Le due reti di ieri contro i bianconeri allungano anche la striscia di partite consecutive in cui l’Inter segna in casa: sono 25 di fila, accade per la prima volta dal 2017.

