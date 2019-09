Brescia, 24 settembre 2019 - E' Brescia-Juventus (qui la diretta) il piatto forte di questo martedì di Serie A, anticipo del turno infrasettimanale. I campioni d'Italia fanno visita ai neopromossi lombardi, protagonisti di un ottimo inizio di stagione (sabato scorso la vittoria a Udine): alla Juve è vietato fare passi falsi se vuole restare in scia della capolista Inter, e magari approfittare di un cedimento dei nerazzurri domani sera in casa contro la Lazio. Ciliegina sulla torta di questa 5a giornata il ritorno di Mario Balotelli che mancava in campionato dalla stagione 2015/2016. Corini lo schiera titolare. Nelle fila bianconere, grande assente Cristiano Ronaldo, alle prese con un piccolo infortunio all'adduttore: in attacco Sarri punta su Higuain (la frattura al setto nasale era stata scongiurata) e Dybala con Ramsey trequartista. Qui sotto le formazioni ufficiali.

Brescia-Juve, la diretta

Brescia-Juventus, l'orario: dove vederla in tv

Fischio d'inizio alle 21 allo stadio Rigamonti di Brescia. La diretta tv è trasmessa su Dazn. Segui qui il nostro tempo reale, com azioni e gol live.

Formazioni ufficiali

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chanchellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Donnarumma, Balotelli. Allenatore: Corini.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Higuain, Dybala. Allenatore: Sarri.

Arbitro: Pasqua di Tivoli

Serie A di nuovo in campo, stasera Brescia-Juve