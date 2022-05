Calciomercato Lazio, Bourigeaud apre: "Voglio fare un'esperienza all'estero"

Roma, 3 maggio 2022- Le operazioni più importanti per la Lazio saranno tra difesa e centrocampo. Soprattutto nella zona centrale, con la possibile partenza di Milinkovic-Savic, la dirigenza dovrà trovare nuove alternative per non far mancare tasselli essenziali a Maurizio Sarri. Uno dei nomi più in voga è quello di Benjamin Bourigeaud, giocatore francese classe '94 attualmente in forza al Rennes e visionato anche dalla Roma nelle ultime settimane.

Un nome caldo per Sarri

Bourigeaud è stato uno dei grandi pilastri del Rennes in questa stagione: in campionato è stato sempre titolare ed è riuscito a segnare fin qui 9 reti nelle sue 35 presenze. Ma la sua qualità principale è quella di servire assist, toccando quota 15 in stagione considerando tutte le competizioni. La sua attitudine al lavoro di squadra potrebbe servire per dare una grande mano anche all'attacco, dato che il francese riesce sempre a servire il passaggio giusto ai suoi compagni. Per lui è stato il campionato della conferma e con il contratto in scadenza nel 2023 è inevitabile che i grandi club bussino alla sua porta, considerando anche che adesso è nel pieno della sua maturità calcistica.

Voglia di nuove avventure

Il prossimo anno potrebbe cominciare un nuovo capitolo professionale per Bourigeaud, pronto a vestire una nuova maglia dopo i cinque anni trascorsi al Rennes. Ecco perché la Lazio potrebbe approfittare di questa opportunità, aperta palesemente dallo stesso giocatore nel corso di un'intervista a Canal+: "Voglio semplicemente avere modo di sperimentare un'esperienza all'estero. Ma che questo possa avvenire questa estate o negli anni a venire, non posso dirlo perché non ne sono così sicuro oggi. La decisione verrà presa al momento giusto e spero comunque di riuscire a fare la scelta migliore per il resto della mia carriera perché ho ancora voglia di migliorarmi".

