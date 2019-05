Bologna, 25 maggio 2019 - Ultima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 con tanti verdetti ancora da sancire per quanto riguarda la corsa alla Champions League e alla lotta salvezza. Negli anticipi del sabato, però, in palio c'è più che altro l'orogoglio di finire al meglio la stagione. Poco da dire, infatti, nell'anticipo che vede il Frosinone affrontare il Chievo Verona, entrambe già retrocesse. Più succoso il match serale tra Bologna e Napoli, soprattutto per i rossoblù, passati da giocarsi la permanenza in Serie A - guadagnata matematicamente nel pirotecnico 3 a 3 dell'ultima giornata con la Lazio - al sogno di poter arrivare decimi in campionato, dopo una stagione difficoltosa nella prima parte e in gran spolvero nel finale.

BOLOGNA-NAPOLI (diretta Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1) - "Domani sarà una partita importante, abbiamo la possibilità di arrivare decimi: Sarebbe un capolavoro non solo del Bologna, ma anche del calcio italiano". Lo ha detto il tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic, alla vigilia del match di domani contro il Napoli. "Dopo la partita con l'Empoli pensavamo di essere salvi, invece ci siamo salvati contro la Lazio alla penultima. Non è stato facile, abbiamo giocato sempre sapendo i risultati dei nostri avversari, siamo stati bravi", ha rimarcato il mister serbo. Il Bologna scenderà così in campo contro gli uomini di Carlo Ancelotti già saldamente al secondo posto da qualche settimana e con poche motivazioni rimaaste. Occhio, però: si poteva dire lo stesso nella partita dell'ultimo turno contro un'Inter affamata di vittoria per centrare l'obiettivo Champions, che ha invece visto i partenopei trionfare per 4-1. Ancelotti stasera dovrà fare a meno degli squalificati Kalidou Koulibaly (per lui terza assenza in stagione e record di presenze) e Allan, due pedine assolutamente importante nello scacchiere degli azzurri, oltre che degli indisponibili.



Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski, 15 Mbaye, 23 Danilo, 4 Lyanco, 35 Dijks, 31 Dzemaili, 5 Pulgar, 7 Orsolini, 21 Soriano, 24 Palacio, 9 Santander. (1 Da Costa, 6 Paz, 18 Helander, 25 Corbo, 33 Calabresi, 8 Nagy, 17 Donsah, 19 Valencia, 32 Svanberg, 22 Destro, 11 Krejcì, 91 Falcinelli)

Allenatore: Mihajlovic.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Danilo, Dzemaili.

Indisponibili: Edera, Mattiello, Poli, Sansone.



NAPOLI (4-4-2): 27 Karnezis, 2 Malcuit, 33 Albiol, 13 Luperto, 31 Ghoulam, 9 Verdi, 20 Zielinski, 8 Fabian Ruiz, 34 Younes, 24 Insigne, 99 Milik.

(Meret, D'Andrea, Hysaj, Maksimovic, Zedadka, Gaetano, Callejon, Mertens).

Allenatore: Ancelotti.

Squalificati: Koulibaly e Allan.

Diffidati: Maksimovic, Albiol, Allan, Diawara, Hysaj, Milik, Mario Rui.

Indisponibili: Ospina, Chiriches, Diawara.

Arbitro: Di Paolo di Avezzano

Quote Snai: 3,90; 4,00; 1,80.



FROSINONE-CHIEVO - Il match tra i due fanalini di cosa della Serie A, Frosinone e Chievo Verona - entrambe già retrocesse -, aveva poco da dire ai fini della classifica, e così è stato anche in campo. Zero a zero il punteggio finale e un saluto alla Serie A, con la speranza per le due di rivederla fra poco più di dodici mesi.



