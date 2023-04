Bologna-Milan: probabili formazioni, orari e dove vederla in TV

Bologna, 15 aprile 2023 – Tra gli anticipi della trentesima giornata di Serie A in programma oggi, sabato 15 aprile, spicca senza dubbio la sfida che si giocherà alle 15 allo stadio Renato Dall’Ara (diretta in esclusiva su DAZN) tra il Bologna padrone di casa e il Milan. I rossoblu felsinei sono senza dubbio una delle squadre più in forma di questo campionato, lottano per un posto in Europa e arrivano alla sfida dopo il 3-0 casalingo rifilato all’Udinese due settimane fa e dopo il colpaccio esterno sul campo dell’Atalanta. I rossoblu non hanno però alcuna voglia di fermarsi: “Abbiamo l’obbligo di dare il massimo e migliorare sempre – ha spiegato mister Thiago Motta – ma non c’è più pressione del solito. È ciò che abbiamo fatto fino ad ora e continueremo a fare per poter competere anche con le grandi. Affrontiamo un Milan che si sta giocando l’accesso in semifinale di Champions e proveremo a migliorare con umiltà e impegno”. Il tecnico dei rossoblu dovrà però fare i conti con le assenze pesanti di Marko Arnautovic, Roberto Soriano, Andrea Cambiaso e Riccardo Orsolini (squalificato dopo l’ammonizione rimediata contro l’Atalanta) e punterà ancora sul 4-2-3-1: tra i pali ci sarà Lukasz Skorupski, il quale avrà davanti a sé una linea a quattro formata da Stefan Posch, Adama Sumaoro, Jhon Lukumi e Georgios Kyriakopoulos. In mediana ci sarà invece il tandem formato da Jerdy Schouten – apparso in grande forma nell’ultimo periodo – e Nico Dominguez, mentre il terzetto formato da Michel Aebischer, Lewis Ferguson e Musa Barrow agirà alle spalle della punta che sarà Nicola Sansone.

Le scelte di Stefano Pioli

Arriva all'appuntamento del Dall'Ara galvanizzato anche il Milan, che in casa dei rossoblu non perde da 16 partite. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli risponderà con un 4-2-3-1 speculare a quello dei rossoblu ma, anche in previsione del ritorno dei quarti di Champions in programma martedì allo stadio Maradona di Napoli, farà un turnover decisamente robusto, cambiando ben dieci degli undici titolari della sfida europea d'andata contro i partenopei giocata pochi giorni fa: l’unico confermato dal 1’ minuto sarà il portiere Mike Maignan. Sulla corsia destra della difesa si rivedrà Alessandro Florenzi, il quale comporrà un inedito reparto difensivo con Pierre Kalulu – che rientra dopo l’infortunio muscolare rimediato con l’Under 21 francese –, Malick Thiaw, e Fodé Ballo-Touré. Inedito anche il tandem in mezzo al campo, il quale sarà formato da Aster Vranckx e Tommaso Pobega. Al centro del tridente che agirà sulla trequarti, invece, si rivedrà il belga Charles De Ketelaere, che proprio contro il Bologna ha giocato la sua prima gara da titolare con la maglia del Milan e che avrà ai suoi lati Ante Rebic e Alexis Saelemakers. I tre agiranno a supporto di Divock Origi, chiamato – così come De Ketelaere – a una prova di orgoglio. Orari e TV: il match sarà trasmesso in diretta in esclusiva su DAZN sabato 15 aprile alle ore 15

Probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakoupoulos; Schoten, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Sansone. Allenatore: Thiago Motta. Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Vranckx, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi. Allenatore: Stefano Pioli.