Milan-Bologna live, dove vederla in tv. Formazioni e diretta

Milano, 4 aprile 2022 – Dopo i successi ottenuti da Napoli e Inter a spese di Atalanta e Juventus, il Milan è chiamato a un successo nell’inusuale posticipo di questa sera contro il Bologna (calcio d’inizio alle 20.45 e live tv su DAZN, sotto la diretta testuale) per riprendersi la vetta in solitaria della classifica. Non ci sono grosse novità nell’undici titolare di mister Stefano Pioli che opta ancora per il 4-2-3-1: davanti a Maignan ci sarà la linea di difesa formata da Calabria, Kalulu (ancora preferito a Romagnoli) e Theo Hernandez. Bennacer e Tonali formeranno invece il tandem in mediana, mentre sulla trequarti Brahim Diaz titolare al fianco di Leao e Messias. Davanti, infine, ci Olivier Giroud, con Zlatan Ibrahimovic pronto a subentrare a gara in corso.

Le scelte di De Leo

Emilio De Leo, che sostituirà Mihajlovic durante la sua assenza, opta per un 3-4-2-1: tra i pali ci sarà Skorupski che avrà davanti a sé un pacchetto difensivo composto da Soumaoro, Medel e Theate: Hickey – preferito a Kasius – e Dijks agiranno sulle fasce mentre Schouten e Svamberg formeranno il duo al centro del campo. Il terminale offensivo è invece Marko Arnautovic, supportato da Svanberg e Barrow.

Formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim, Leao; Giroud. All.: Pioli.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Aebischer, Dijks; Svanberg, Barrow; Arnautovic. All.: Tanjga.

Orari e tv

Diretta alle 20.45 su DAZN

Diretta testuale