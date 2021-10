Roma, 2 ottobre 2021 - La domenica mattina di Serie A si aprirà con la sfida tra Bologna e Lazio. Al Dall'Ara anticipo importante per decidere la rotta della stagione di entrambe: il Bologna reduce da 12 gol subiti nelle ultime tre partite, contro la Lazio che grazie al successo nel Derby e a quello in Europa League, sembra aver abbandonato le proprie difficoltà.

Le probabili formazioni

Il Bologna per compensare i buchi difensivi visti in queste ultime tre partite in cui sono stati subiti sempre almeno 3 gol, passa a una difesa a tre più contenuta, con De Silvestri e Dijks che agiranno sulle fasce in posizione più avanzata. Svanberg e Dominguez saranno la coppia di centrocampo mentre davanti Soriano assisterà Barrow e Arnautovic.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Dijks; Soriano; Barrow, Arnautovic

Per quanto riguarda la Lazio invece Marusic è ancora favorito su Lazzari per il ruolo di terzino destro: il montenegrino sembra avere maggiore feeling con la posizione e partirà a destra, con Hysaj che giocherà invece sull'out di sinistra. A centrocampo c'è Lucas Leiva e si monitorano le condizioni di Milinkovic Savic. Davanti Ciro Immobile, in dubbio per un problema avuto nei giorni scorsi, sarà affiancato come sempre accaduto in campionato, da Pedro e Felipe Anderson.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Pedro

Orari tv

La partita comincerà al Dall'Ara alle ore 12.30 e sarà visibile sia su Sky che su Dazn. In tv sarà possibile vederla attraverso i due canali Sky dedicati, mentre in streaming sarà disponibile su Sky Go, Now Tv e Dazn su tutte le piattaforme che supportano le seguenti app.

