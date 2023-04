Bologna-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla

Bologna, 30 aprile 2023 - Il Bologna per riprendere il positivo cammino dopo lo stop di Verona e togliersi un'altra soddisfazione interna contro una big. La Juventus per mettersi alle spalle le tre sconfitte di fila in Serie A e l'eliminazione dalla Coppa Italia. Nel Sunday Night della 32esima giornata si affrontano al Dall'Ara rossoblù e bianconeri, in un match nel quale la pressione sarà tutta addosso ai calciatori di Massimiliano Allegri, in piena lotta per qualificarsi alla prossima Champions League (in attesa di quelle che saranno le decisioni per le vicende extra campo). Occhio al recente rendimento in trasferta della Vecchia Signora in campionato, dove ha perso in tre occasioni su quattro (Roma, Lazio e Sassuolo), mentre i ragazzi di Thiago Motta hanno inanellato una serie di quattro risultati utili sul campo amico dopo il passo falso del 12 febbraio con il Monza, battendo l'Inter e l'Udinese, e costringendo al pari Lazio e Milan.

I precedenti

Quello di stasera sarà lo scontro numero 151 in Serie A fra Bologna e Juventus. I bianconeri hanno vinto 79 dei precedenti con i rossoblu, pareggiando in 49 occasioni e uscendo sconfitti in 23, con 233 reti segnate e 131 subite. Nel match d'andata, la Vecchia Signora si è imposta per 3-0 grazie alle reti di Kostic, Vlahovic e Milik. Nella scorsa stagione, la formazione di Allegri ha festeggiato il successo per 2-0, determinato dai gol di Morata e Cuadrado. Nessun'altra società del massimo campionato ha battuto così tante volte la formazione felsinea in casa sua quanto ha fatto Madama: sono 34 i successi esterni, con anche 23 pareggi e 18 ko. Impressionate il ruolino di marcia dei piemontesi in trasferta nel capoluogo emiliano. La Juventus ha vinto tutte le ultime sei partite disputate sul campo del Bologna. Solo contro tre avversarie è riuscita a registrare più successi consecutivi fuori casa in Serie A: contro l’Atalanta (nove tra il 2005 e il 2016), il Cagliari (otto tra il 2011 e il 2019) e il Chievo Verona (sette tra il 2013 e il 2018). Più in generale la Vecchia Signora è rimasta imbattuta nelle ultime 19 trasferte contro i felsinei in A, frutto di 14 successi e cinque pareggi, mentre l’ultima vittoria interna dei rossoblu contro i bianconeri risale al 29 novembre 1998 (3-0 grazie ai gol di Paramatti, Signori e Fontolan). Madama non perde contro il Bologna in Serie A da 21 partite (17 affermazioni e quattro pareggi): è la striscia aperta più lunga senza sconfitte dei bianconeri contro squadre che attualmente militano nella massima categoria. I rossoblù hanno un bilancio di 79 ko e 49 pareggi contro la Juventus in A (a fronte di 23 successi), entrambi record negativi nella competizione per i rossoblù contro una singola avversaria. Inoltre, i bianconeri hanno realizzato 233 gol contro il Bologna in A: solo Inter (238) e Milan (240) hanno segnato più reti contro i rossoblu nella massima serie. Quella emiliana è la squadra che la Juventus con Allegri in panchina ha incontrato più volte in Serie A senza mai perdere: nove vittorie e due pareggi per un punteggio complessivo di 23-4. I piemontesi hanno mantenuto 61 volte la porta inviolata contro il Bologna in Serie A: solo contro l’Inter hanno registrato più clean sheet nel torneo (64).

Le parole di Thiago Motta

Queste le dichiarazioni di Thiago Motta in vista del calcio d'avvio: "La Juventus è una grande squadra che dobbiamo affrontare con i nostri mezzi, cercando di essere concreti e di gestire bene i momenti che saranno dalla nostra parte e quelli dalla loro. Nonostante abbiano una rosa importante, i bianconeri nel loro gioco spesso stanno dietro e cercano di creare spazi per quando hanno la possibilità di attaccare. Noi dovremo essere svegli e attenti. Arnautovic? Non sarà in panchina. Marko ora sta bene dal punto di vista medico, ma deve riprendere condizione. Seguirà una preparazione fisica ad hoc per recuperarla al meglio".

La conferenza di Allegri

"Veniamo da un periodo negativo. Abbiamo però la possibilità di invertire la rotta, contro una squadra, il Bologna di Thiago Motta, che sta davvero facendo un bel lavoro - il commento di Allegri alla vigilia - Ora bisogna solo stare zitti e lavorare, concentrandoci su quello che abbiamo ancora in ballo. Ci aspettano 35 giorni importanti, i più importanti della stagione. Intanto l'obiettivo di ogni squadra italiana deve essere sempre quello di giocare la Champions l'anno dopo, arrivando quindi tra le prime quattro. Noi ora siamo in lotta per questo - sottolinea l'allenatore livornese - e per cercare di vincere l’Europa League, cominciando qualificandoci alla finale. Se saremo bravi e fortunati ci riusciremo, ma comunque sicuramente avremo fatto il possibile per ottenere quello che vogliamo. Dobbiamo pensare solo al domani".

Le probabili formazioni

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Ferguson, Schouten, Dominguez; Orsolini, Zirkzee, Barrow. All. Thiago Motta.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik. All. Allegri.

Orario e dove vederla

Bologna-Juventus va in scena oggi, domenica 30 aprile, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Dazn, la cui app è scaricabile sulle moderne smart tv, sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che su smartphone e tablet.

Leggi anche: Di Maria salta la trasferta a Bologna